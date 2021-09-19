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Türkiye ve Kamboçya ticarette iş birliğine hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye ve Kamboçya ticarette iş birliğine hazır

Türkiye-Kamboçya Ticaret ve İş Formu Konferansı, tüm sektörlerin katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Türkiye- Kamboçya Ticaret ve İş Formu Konferansı, tüm sektörlerin katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve Kamboçya Krallığı Ticaret Odası işbirliği ile yapılan Türkiye Kamboçya İş Formu Konferansı bütün sektörlerin katılımıyla Ankara'da yapıldı. Ticaret odası adına toplantıya video konferans sistemiyle katılan Kamboçya Krallığı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Oknha Lim Heng, çok sayıda Türk iş adamına Kamboçya Krallığı'nın yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. Heng, "İki ülke arasında yapılan bu konferansı çok önemsiyoruz ve SANKON üyesi şirketlerle her alanda işbirliği yapmaya, birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Konferansa Konya sanayisini temsilen katılan SANKON Konya İl Başkanı Koray Eken ise Kamboçya heyetine, Konya sanayisi hakkında bilgiler verdi. Başkan Koray Eken Konya sanayisinin her türlü ziraat ve tarım aletlerini üretebilecek alt yapıya sahip olduğunu ve Konya'nın ihracatta Türkiye'nin 11. sırasında olduğunu belirtti. Organize sanayi bölgesinde 400 adet kayıtlı fabrikanın 130 ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Eken, Konya'nın Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

Başkan Koray Eken üretim güçlerini göstermek istediklerini ifade ederek, iş adamlarını Konya'ya davet etti. - İSTANBUL

Türkiye ve Kamboçya ticarette iş birliğine hazır

Türkiye ve Kamboçya ticarette iş birliğine hazır

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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