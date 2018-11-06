Türkiye ve Japonya Geleneksel Sporlarda İş Birliği Yapacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkan Vekili ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı liderliğindeki heyet Japonya'da temaslarda bulundu.

Heyet, Japonya'nın geleneksel sporlarından Kyudo Federasyonu, Sumo Derneği, Yabusame Derneği ve Tokyo Belediyesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Geleneksel sporların dünyaya tanıtılması ve genel iş birliğiyle ilgili konuların ele alındığı toplantılarda DEK'e ilişkin sunum yapıldı.

Japonya, 2019 Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak

Kazancı, temaslarında, DEK bünyesinde Japonya çalışma grubu kuracaklarını ve bu kapsamında birçok ortak projenin hayata geçirileceğini aktardı.

DEK tarafından yapılan görüşmelerde Japonya'daki geleneksel sporlarla ilgilenen organizasyonlar da 2019'da İstanbul'da dördüncüsü düzenlenecek "Etnospor Kültür Festivali"ne katılarak festivale özel çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu Kazancı'yı kabul etti

Japonya'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kazancı başkanlığındaki heyeti kabul ederek Japonya ve Türkiye arasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kazancı, DEK'in Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok uluslararası organizasyonla yaptığı ortak çalışmalardan bahsederek 2019'da BM iş birliğinde Etnospor Kültür Festivali'nin düzenleneceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, DEK'e bu gibi başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türk-Japon dostluk yemeği

Öte yandan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Başbakan Danışmanı Isao Lijima ve çeşitli devlet yetkilileriyle düzenlenen bir yemekte bir araya geldi.

Türkiye-Japonya arasında kültürel alanda yapılabilecek çalışmaların ele alındığı yemekte Kazancı, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını ve iki ülke arasında güçlü bir dostluk olduğunu vurguladı.

Kazancı, Japon yetkililere DEK'e gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu

Bünyesinde farklı geleneksel spor dallarını temsil eden 18 federasyon bulunduran DEK, 2015'te Kırgızistan'da kuruldu.

Uluslararası geleneksel oyunların zirvesi olarak kabul edilen "Dünya Göçebe Oyunları"na ana sponsor olarak destek veren konfederasyon, geleneksel sporları yaşatmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye'de Etnospor Kültür Festivali'ni düzenleyen DEK, aynı zamanda ilkokullarda etkinlikler düzenleyerek çocuklar ve gençlerin geleneksel sporları tanıması ve deneyimlemesine yönelik çalışmalar yapıyor.