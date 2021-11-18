Türkiye ve İspanya'dan Ortak Bildiri

ANKARA (Habermetre) - Bugün Ankara'da düzenlenen Türkiye- İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Krallığı Hükümet Başkanı Sanchez'in mutabık kaldığı konulara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride:

-Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanması hususundaki kararlılığın sürdürüldüğü,

Türkiye ve İspanya'nın, Orta Doğu Barış Süreci'ni canlandırmaya ve barış müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasına yardımcı olmaya yönelik tüm çabaları desteklemeyi taahhüt ettiği,

-Suriye'de devam eden insani krizin BM Güvenlik Konseyi'nin 2585 sayılı Kararı uyarınca acilen ele alınmasının gerekliliği,

-Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak yaklaşımlar belirlemek amacıyla, ticaret ve yatırım alanlarındaki diyaloğu düzenli olarak sürdürme konusundaki taahhütlerin yinelenmesi,

-Türkiye ve İspanya'nın, her iki ülke için de stratejik önemi haiz samimi ilişkilerden fayda sağladığı,

-İki ülkenin, ikili ilişkiler, siyasi diyalog, savunma ve güvenlik iş birliği, çalışma ve istihdam, ticaret, yatırımlar, bilimsel alanda iş birliği, kültürel değişim, uluslararası kuruluşlarda karşılıklı destek ve ayrıca Birleşmiş Milletler'de önde gelen bir müşterek küresel girişim olan Medeniyetler İttifakı (Mİ) ortak sponsorluğu dahil tüm alanlarda birlikte hareket ettiği

-Türkiye ve İspanya'nın, Avrupa ve Avrupa-Atlantik güvenliğine, refahına ve istikrarına önemli katkıları olan NATO Müttefikleri olduğu

-Türkiye'de konuşlandırılan Patriot füzelerinin, müttefik topraklarda güvenliğin bölünmezliği temel ilkesinin somutlaşmış hali olduğu

-Zirvenin, Kovid-19 salgınının etkisi, iklim değişikliği, biyo-çeşitlilik kaybı, çölleşme, bölgesel ve küresel çatışmaların neden olduğu göç akımlarının yanı sıra acil insani yardım ihtiyacına yol açan doğal afetlerin etkisiyle şekillenen olağandışı bir dönemde düzenlendiği

İfadelerine yer verildi.

Ortak Bildiride öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

-Eğitimde iş birliği ilerletilecek

-Hava savunma desteğinin önemine vurgu

-İklim değişikliği ile mücadele vurgusu

-Libya'da siyasi sürece destek

-Afganistan'da barış ve istikrar vurgusu

-Göçle mücadelede iş birliği

-Düzenli üst düzey görüşmelerde mutabık kalınması

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