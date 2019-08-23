Türkiye ve İranlı kick boksçular Tatvan'da kampa girdi

23.08.2019 15:55

Türkiye ve İranlı sporculardan oluşan toplam 40 kişilik kick boks sporcu grubu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kampa girdi.

Tatvan Van Gölü İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda "Kick Boks Gelişim ve Dostluk Kampı" adı altında düzenlenen kampa katılan sporcular, bir hafta boyunca hem kendilerini geliştirecek hem de bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulacak.

Ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan sporcuların müsabakalar öncesi hazır hale getirilmesi amacıyla düzenlenen kampa 20'si İranlı 40 sporcu katıldı.

Muay Thai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, kampta sporcuların sabahları, koşu akşamları da antrenman yaptığını söyledi.

Sporcuların sadece kamp yapmadığını aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldığını, kentin tarihi yerlerini gezdiğini belirten Uğur, "Kampımız sporcularımız açısından verimli geçiyor. Sporcularımız bu kamptan sonra, başarılarını dünya şampiyonluklarıyla taçlandıracaklardır. Kampa katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

İranlı sporcuların Antrenörü Ali Haghnazevri ise 20 sporcuyla kampa katıldıklarını bildirerek, "Bir haftalık kamp için Tatvan'a geldik. Kampın en önemli yanlarından biri, iki ülke sporcularının kampta bir birlerinden teknik öğrenmeleri. Bizim bildiklerimizin onlara, onların bildikleri de bize katkı sağlıyor. Güzel ve verimli bir kamp geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kick Boks Federasyonu Ringlerden Sorumlu Genel Koordinatörü Abdullah Alan da, bu tür kampların gençlere ve sporculara büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA