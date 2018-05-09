Türkiye ve İran Terörle Mücadele İçin İstihbarat Paylaşımı Kararı Aldı

Tahran'da temaslarda bulunan Orgeneral Arif Çetin, İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai ile bir araya geldi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK HAREKET EDİLECEK

Görüşmelerde, ortak sınır bölgelerindeki son durum, sınırdaki boşlukların doldurulması için atılacak ortak adımlar, sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve silahlı çeteler konusunda istihbarat paylaşımı, yasa dışı geçişler ve kaçakçılık konuları ele alındı.

"TÜM KONULARDA ORTAK DÜŞÜNÜYORUZ"

İran medyasına konuşan İranlı Komutan Rızai, Türk tarafıyla tüm konularda anlaştıklarını belirterek, "Tüm konularda ortak düşünüyoruz" dedi.