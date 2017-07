Türkiye ve İran Tahkimcileri Bölgesel İş Birliği Arayışında

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) ile İran'da konferans düzenledi.



ISTAC açıklamasına göre, merkez, etkinliğini uluslararası arenaya taşıma hedefiyle başlattığı çalışmalar kapsamında İran'da konferans organize etti. ISTAC'ın TRAC ile ortaklaşa düzenlediği konferansta, tahkim hukukçuları bölgesel fırsatlar ve iş birliği koşullarını değerlendirdi.



Konferansta bir konuşma yapan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC-TRAC iş birliğinin her iki ülke tahkimi için azımsanamayacak olanaklar sunduğunu ve bunun fırsata dönüştürülebileceğini bildirdi.



Tahran konferansının da bu iş birliği yönünde atılmış bir adım olduğuna işaret eden Akıncı, artık bölgesel tahkimin önemini artırdığını dile getirdi. Akıncı, şunları kaydetti:



"Elbette uluslararası tahkim alanında etkin konumdaki Paris, Londra, Cenevre gibi büyük merkezlerin önemini ve rollerini yadsıyamayız, ancak bölgesel tahkim merkezlerinin önemi gün geçtikçe artıyor. ISTAC olarak TRAC'ı Türkiye pazarına sunmak istiyoruz. İran, Türk yatırımcılar için çok önemli bir pazar. Ayrıca batı dünyasından şirketlerin İran'da yapacağı yatırımlar açısından da uyuşmazlıkların çözümünde ISTAC önemli fırsatlar sunuyor.



İki merkez arasındaki iş birliği bölgesel açıdan ekonomik ve ticari büyümeyi beraberinde getirecek. Bölgesel tahkim merkezleri uyuşmazlıklara çözüm arayan taraflar için de avantaj, zira kültürel ve sosyal olarak tarafları daha iyi anlıyor ve ihtiyaçlarına daha hızlı ve kolay cevap verebiliyorlar."



"İstanbul stratejik açıdan çok uygun bir konumda"



Akıncı, ISTAC'ın kısa bir süre önce merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı (Permanent Court of Arbitration-PCA) ile iş birliği anlaşması imzaladığını hatırlatarak, ISTAC'ın uluslararası kimliği açısından bu anlaşmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti.



Bölgesel tahkim açısından İstanbul'un avantajlarını anlatan Akıncı, şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul, uygulamacılar için lojistik altyapı ve hukuki anlamda stratejik yönden çok uygun bir konumda bulunuyor. Ayrıca ISTAC'ın İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında kurulması çok önemli; bu sayede hükümet, kamu ve özel sektörden büyük destek alıyoruz. Artık kamunun standart sözleşmelerinde tahkimin yalnızca bir seçenek değil, gerçekten kullanılacak bir çözüm yolu olmasını sağlıyoruz. Bununla birlikte, uluslararası divanımız tarafsızlık ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi olan yönetim kurulu üyelerimiz, ISTAC'ın kendi kurumsal ve sektörel alanlarında tanıtılması için önemli rol oynuyorlar. Dolayısıyla 1,5 senede, az zamanda çok mesafe aldık; Sadece ISTAC'ı değil tahkimi de tanıttık, farkındalık yarattık. Sonuçta, kurumumuz henüz yolun başında olmasına rağmen kuruluşundan bugüne kadar 9 dava almış ve kaydettiği bu davalardan bir kısmını sonuçlandırmış bulunuyor. Daha da önemlisi, ISTAC'ın artık büyük meblağlı sözleşmelere de yazılıyor ve tercih ediliyor olması gelecek için umut veriyor. Bu gelişme yakın gelecekte dava sayımızın artacağının en somut göstergesi."



"TRAC, pahalı olmayan etkin bir tahkim seçeneği sunuyor"



TRAC Direktörü Oveis Rezvanian da bu alanda her türlü hukuki altyapıya sahip olduklarını ifade etti. Rezvanian, şu açıklamalarda bulundu:



"İran, yabancı hakem kararlarının tanınması, icrası ve tenfizine yönelik New York Sözleşmesi'ne taraf. Yurt içi ve milletlerarası tahkimi düzenleyen kanunları, uzmanlardan oluşan zengin bir hakem listesi bulunuyor. TRAC'ın hükümet ile hiçbir bağı yok, tarafsız ve bağımsız bir kurumuz. Ayrıca TRAC, zaman ve masraf açısından uygun, pahalı olmayan etkin bir tahkim seçeneği sunuyor."



Avrupa'nın önde gelen tahkim hukukçularından Matthieu de Boisseson da, oturum başkanlığı yaptığı konferansta, İran ve Türkiye'nin tahkim kurumları arasındaki iş birliğini bölgesel açıdan önemli bir adım olarak değerlendirdi.



Boisseson, bölgesel tahkim merkezlerinin, uluslararası ticaret ve yabancı yatırımcılar için sunduğu güvencelerin ekonomik, ticari ve hukuki gelişmeleri de beraberinde getirdiğini aktardı.



Konferansa Tiflis'ten katılan uluslararası deneyime sahip tahkim avukatı Nicola Mariani'nin gündeminde ise Gürcistan Uluslararası Tahkim Merkezi (GIAC) vardı. Ülkesinin tahkim kurumunu anlatırken, küçük miktarlı davalarda bölgesel tahkim merkezlerinin rolüne dikkati çekti.



ISTAC Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi, İran asıllı hukukçu Hamid Gharavi, konferansta ISTAC-TRAC iş birliğini değerlendirirken, İran'ın "Washington Konvansiyonu" olarak bilinen Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) Sözleşmesi'ni onaylamasının çok önemli olduğunu belirtti. Gharavi, "Geleceğe doğru en önemli pozitif adımlardan biri bu olacak" ifadesini kullandı.



ISTAC Genel Sekreteri Candan Yasan Tepetaş ise konuşmasında, Türkiye'nin uluslararası bir tahkim merkezi için tüm hukuki altyapıya sahip olduğunu vurguladı. ISTAC Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı ve ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar, ISTAC Yönetim Kurulu Üyeleri Müjdat Keçeci ve Avukat Mehmet Rifat Bacanlı da konferansa katılarak kurumun bölgesel tanıtımına katkı sağladı.



ISTAC ile TRAC arasındaki iş birliğinin ilk adımı, Aralık 2016'da gerçekleştirilen Paris konferansı ile atılmıştı. Tahran'da ortaklaşa düzenlenen toplantıyı, gelecek aylarda tahkim dünyasının önde gelen isimlerini buluşturacak olan İstanbul konferansı izleyecek.