Türkiye ve İran'ın Çabaları Suriye'deki Tansiyonu Düşürdü"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ve İran'ın çabaları sonucunda Suriye'deki gerginliğin azaltıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Meşhed'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelere değindi.

Dünyada büyük bir değişim sürecinin yaşandığını ve süper güç konumundaki devletlerin artık tek başına karar alamadığını belirten Zarif, "Artık bir grubun diğerleri hakkında karar alma dönemi sona ermiştir." dedi.

Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik izlediği politikaların başarısız olduğunu ifade eden Zarif, Türkiye ve İran'ın çabalarıyla bu ülkedeki tansiyonun düşürüldüğünü vurguladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Zarif şöyle konuştu:

"Batı ülkelerinden eski bir dışişleri bakanı bir toplantı sırasında Suriye'de ateşkes ilan etmek istedi fakat bir hafta sonra ateşkesin başarısız olduğu anlaşıldı. Bunun ardından biz Türkiye ile birlikte Kazakistan'da (Astana anlaşması) anlaşmaya vardık. Bu anlaşma iki yıldır Suriye'deki gerginliğin azaltılmasını sağladı. Umarım bu süreç devam eder." dedi.

Kaynak: AA