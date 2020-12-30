Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Türkiye adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'un imza attığı serbest ticaret anlaşması törenine, salgın nedeniyle Londra'yla uçuş trafiği de durdurulmuş olduğu için Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss video konferans yöntemiyle katıldı.