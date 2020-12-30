Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı
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Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

30.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:48

Türkiye adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'un imza attığı serbest ticaret anlaşması törenine, salgın nedeniyle Londra'yla uçuş trafiği de durdurulmuş olduğu için Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'un imza attığı serbest ticaret anlaşması törenine, salgın nedeniyle Londra'yla uçuş trafiği de durdurulmuş olduğu için Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss video konferans yöntemiyle katıldı

Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Kaynak: DailyMotion.com

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