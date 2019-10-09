Türkiye ve Fransa arasında Suriye gerginliği: Macron, SDG Sözcüsü'nü Elysee Sarayı'nda kabul etti

09.10.2019 17:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG'nin çatı örgütünü oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Sözcüsü Ilham Ahmed ile Elysee Sarayı'nda görüştü ve Paris'in SDG'ye IŞİD ile mücadelede verdiği desteği yineledi.



Elysee Sarayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Macron, bu görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de askeri müdahale hedefine ilişkin "derin endişesini" dile getirdi. Yine Macron'un bu endişesini Türk yetkilileri de ileteceği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle