Türkiye ve Finlandiya Barışı Sağlamaya Çalışıyor"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Türkiye ve Finlandiya'nın öncülüğüyle kurulan Arabuluculuk Dostlar Grubu vasıtasıyla iki ülkenin barış inşa etmek için çaba harcadığını söyledi.



İstanbul'da "Güçlü Diplomasi, Etkin Arabuluculuk" temasıyla gerçekleşen Dördüncü Barış Arabuluculuğu Konferansı vesilesiyle bir video yayımlayan Soini, Türkiye'ye dördüncü kez konferansı düzenlediği için teşekkür etti.



Soini "Arabuluculuk ve bu çerçevede sarfedilen ortak çabalar, barışı sağlamak ve şiddeti önlemek açısından büyük önem taşıyor. Finlandiya ve Türkiye'nin 2010 yılında başlattığı bu grubun temel amacı barışı sağlamak, şiddeti sonlandırmak ve gerginliği azaltmaktır." dedi



İstanbul'daki konferansın arabuluculuk ve ortak vizyon oluşturmanın önemini göstermek için katkıda bulunacağını söyleyen Soini, çalışmalarını deneyimleri, sahada öğrendikleri ve başarılarıyla sürekli güncel tutmaya çalıştıklarını kaydetti.



Türkiye'nin ve Finlandiya'nın eş başkanlığını üstlendiği Arabuluculuk Dostlar Grubu'na 48 ülke ve 5 uluslararası kuruluş üye. Grup, çalışmalarını Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütüyor. Türkiye konferansın toplantılarına 2012'den beri ev sahipliği yapıyor.