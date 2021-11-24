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Türkiye ve Eskişehir'in aşılanma ortalamasını geçti

Bültenler - Haberler | Sağlık
Türkiye ve Eskişehir'in aşılanma ortalamasını geçti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, o günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla vatandaşları da aşı olmaya teşvik etmişti.

Ayrıca personeline de mesaj gönderen Başkan Büyükerşen, aşı sırası gelen tüm personelini ve ailelerinini aşı olmaya davet ederek, aşının pandemiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı son rakamlara göre, belediyede görev yapan 3808 personelin sadece 187'si korona aşısız. Aşılanma oranının %95'i geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Koronavirüsle mücadele hakkında gerçekleştirdiğimiz eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde personelimiz aşılarını gönül rızasıyla oldular. Bu sayıyı %100 yapmak en büyük dileğimiz. Çünkü biliyoruz ki bu pandemi ile mücadele etmenin ve atlatmanın en önemli ayağı aşı olmak. Aşılarını olan tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu günleri hep birlikte atlatacağız" dediler.

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