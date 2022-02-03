Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana'da yapılacak - Haberler
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Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana'da olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana'da olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Türkiye, Viyana, Politika, Haber

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