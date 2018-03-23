Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler ve Kariyer Olanakları" Konferansı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından " Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler ve Kariyer Olanakları" konulu konferans düzenlendi.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konferansın Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlendiği ifade edilerek, konferansın SODER Bilgi Teknolojileri'nden Siber Güvenlik Direktörü Yunus Çadırcı tarafından verildiği aktarıldı.

Açıklamada, konferansta siber güvenlik, siber güvenliğin önemi, ulusal güvenlik stratejileri gibi konuların katılımcılara anlatıldığı kaydedildi.