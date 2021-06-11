TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
-------------------------------------------------------11/06 10: 00 TCMB piyasa katılımcıları anketi11/06 10: 00 Sanayi üretimi11/06 10: 00 Perakende satışlar11/06 10: 00 Ciro endeksleri11/06 10: 00 Üç aylık verimlilik14/06 10: 00 Konut satışları14/06 10: 00 Cari denge14/06 10: 00 Açık iş.
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------11/06 10: 00 TCMB piyasa katılımcıları anketi11/06 10: 00 Sanayi üretimi11/06 10: 00 Perakende satışlar11/06 10: 00 Ciro endeksleri11/06 10: 00 Üç aylık verimlilik14/06 10: 00 Konut satışları14/06 10: 00 Cari denge14/06 10: 00 Açık iş idari kayıtları14/06 10: 00 Kent içi yol uzunlukları14/06 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/06 10: 00 Kayıtlı işsizler15/06 11: 00 Ücretli çalışanlar15/06 11: 00 Gelir ve yaşam koşulları15/06 11: 00 Bütçe dengesi16/06 10: 00 Sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar17/06 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu17/06 14: 00 TCMB politika faizi18/06 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar18/06 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler21/06 10: 00 Yurt dışı üretici fiyatları 21/06 10: 00 Tarımsal girdi fiyatları21/06 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu21/06 10: 00 Yurt içi doğrudan yatırımlar21/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/06 10: 00 Tüketici güven endeksi22/06 10: 00 Gelir ve yaşam koşulları22/06 10: 00 Kütüphane istatistikleri23/06 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/06 10: 00 Sektörel Güven endeksleri24/06 10: 00 Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri25/06 10: 00 Motorlu kara taşıtları25/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar28/06 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/06 10: 00 Dış ticaret dengesi30/06 10: 00 Katı yakıtlar30/06 10: 00 Hizmet üretici fiyatları30/06 10: 00 İyi tarım uygulamaları30/06 10: 00 İletişim hizmetleri30/06 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim30/06 10: 00 2020 doğa kaynaklı olaylar30/06 10: 00 Organik tarım30/06 10: 00 Yıllık verimlilik istatistikleri30/06 12: 00 Brüt dış borç stoku30/06 12: 00 Net dış borç stoku30/06 12: 00 Kamu net borç stoku30/06 12: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------11/06 09: 00 İngiltere sanayi üretimi11/06 13: 30 Rusya politika faizi11/06 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi14/06 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi15/06 09: 00 Almanya TÜFE15/06 15: 30 ABD TÜFE15/06 15: 30 ABD çekirdek TÜFE15/06 15: 30 ABD NY Fed imalat endeksi15/06 15: 30 ABD perakende satışlar15/06 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar15/06 16: 15 ABD sanayi üretimi15/06 16: 15 ABD kapasite kullanımı16/06 09: 00 İngiltere TÜFE16/06 15: 30 ABD yeni konut inşaatları16/06 15: 30 ABD inşaat ruhsatları16/06 21: 00 Fed politika faizi17/06 12: 00 Euro bölgesi TÜFE17/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları17/06 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi18/06 09: 00 İngiltere perakende satışlar22/06 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/06 10: 30 Almanya imalat PMI23/06 10: 30 Almanya hizmetler PMI23/06 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/06 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/06 16: 45 ABD Markit imalat PMI23/06 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI23/06 17: 00 ABD yeni konut satışları24/06 11: 00 Almanya Ifo endeksi24/06 14: 00 BoE politika faizi24/06 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri24/06 15: 30 ABD GSYH24/06 15: 30 ABD çekirdek GSYH24/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları25/06 15: 30 ABD kişisel gelirler25/06 15: 30 ABD kişisel harcamalar25/06 15: 30 ABD çekirdek PCE25/06 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06 15: 00 Almanya TÜFE29/06 17: 00 ABD tüketici güven endeksi30/06 09: 00 İngiltere GSYH30/06 10: 55 Almnya işsizlik30/06 12: 00 Euro bölgesi TÜFE30/06 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı30/06 16: 45 Chicago PMI
30/06 17: 00 ABD bekleyen konut satışları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı