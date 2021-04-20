TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

-------------------------------------------------------20/04 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/04 10: 00 İstatistiklerle çocuk20/04 10: 00 Motorlu kara taşıtları21/04 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi20/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 10:

TÜRKİYE

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20/04     10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/04     10: 00     İstatistiklerle çocuk20/04     10: 00     Motorlu kara taşıtları21/04     10: 00     Tarımsal girdi fiyat endeksi20/04     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/04     10: 00     Tüketici güven endeksi22/04     10: 00     Hanehalkı yurt içi turizm22/04     14: 30     Finansal hizmetler güven endeksi26/04     10: 00     Kapasite kullanım oranı26/04     10: 00     Reel kesim güven endeksi26/04     10: 00     Sektörel güven endeksleri26/04     10: 00     Yatırım eğilimi istatistikleri28/04     10: 00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/04     10: 00     Hizmet üretici fiyat endeksi30/04     10: 00     Turizm gelirleri30/04     10: 00     Dış ticaret dengesi (nihai)30/04     11: 00     Giriş çıkış yapanlar30/04     10: 00     Elektrik üretim-iletim istatistikleri30/04     10: 00     Katı yakıtlar-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------21/04     09: 00     İngiltere TÜFE22/04     14: 45     ECB politika faizi22/04     14: 45     ECB mevduat faizi22/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları22/04     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/04     09: 00     İngiltere perakende satışlar23/04     10: 30     Almanya imalat PMI23/04     10: 30     Almanya hizmetler PMI23/04     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/04     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/04     13: 30     Rusya politika faizi23/04     16: 45     ABD Markit imalat PMI23/04     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI23/04     17: 00     ABD yeni konut satışları26/04     11: 00     Almanya Ifo endeksi26/04     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/04     17: 00     ADB tüketici güven endeksi28/04     21: 00     Fed politika faizi29/04     10: 55     Almanya işsizlik29/04     15: 30     ABD GSYH29/04     15: 30     ABD çekirdek GSYH29/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları29/04     15: 30     Almanya TÜFE29/04     17: 00     ABD bekleyen konut satışları30/04     09: 00     Almanya GSYH30/04     12: 00     Euro bölgesi TÜFE30/04     12: 00     Euro bölgesi GSYH30/04     16: 30     ABD kişisel gelirler30/04     16: 30     ABD kişisel harcamalar30/04     16: 30     ABD çekirdek PCE

30/04     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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