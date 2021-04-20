TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
-------------------------------------------------------20/04 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/04 10: 00 İstatistiklerle çocuk20/04 10: 00 Motorlu kara taşıtları21/04 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi20/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 10:
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------20/04 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/04 10: 00 İstatistiklerle çocuk20/04 10: 00 Motorlu kara taşıtları21/04 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi20/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 10: 00 Hanehalkı yurt içi turizm22/04 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi26/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi26/04 10: 00 Sektörel güven endeksleri26/04 10: 00 Yatırım eğilimi istatistikleri28/04 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/04 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/04 10: 00 Turizm gelirleri30/04 10: 00 Dış ticaret dengesi (nihai)30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar30/04 10: 00 Elektrik üretim-iletim istatistikleri30/04 10: 00 Katı yakıtlar----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------21/04 09: 00 İngiltere TÜFE22/04 14: 45 ECB politika faizi22/04 14: 45 ECB mevduat faizi22/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları22/04 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/04 09: 00 İngiltere perakende satışlar23/04 10: 30 Almanya imalat PMI23/04 10: 30 Almanya hizmetler PMI23/04 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/04 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/04 13: 30 Rusya politika faizi23/04 16: 45 ABD Markit imalat PMI23/04 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI23/04 17: 00 ABD yeni konut satışları26/04 11: 00 Almanya Ifo endeksi26/04 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/04 17: 00 ADB tüketici güven endeksi28/04 21: 00 Fed politika faizi29/04 10: 55 Almanya işsizlik29/04 15: 30 ABD GSYH29/04 15: 30 ABD çekirdek GSYH29/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları29/04 15: 30 Almanya TÜFE29/04 17: 00 ABD bekleyen konut satışları30/04 09: 00 Almanya GSYH30/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE30/04 12: 00 Euro bölgesi GSYH30/04 16: 30 ABD kişisel gelirler30/04 16: 30 ABD kişisel harcamalar30/04 16: 30 ABD çekirdek PCE
30/04 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı