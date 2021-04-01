TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------01/04 10: 00 İSO İmalat PMI01/04 10: 00 İSO Sektörel PMI01/04 12: 00 İTO perakende fiyatlar01/04 11: 00 Dış ticaret dengesi05/04 10: 00 TÜFE, ÜFE06/04 14: 00 Reel efektif döviz kuru07/04 17: 30 Hazine nakit dengesi09/04 10: 00 TCMB beklenti.

TÜRKİYE

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01/04     10: 00     İSO İmalat PMI01/04     10: 00     İSO Sektörel PMI01/04     12: 00     İTO perakende fiyatlar01/04     11: 00     Dış ticaret dengesi05/04     10: 00     TÜFE, ÜFE06/04     14: 00     Reel efektif döviz kuru07/04     17: 30     Hazine nakit dengesi09/04     10: 00     TCMB beklenti anketi12/04     10: 00     İşsizlik12/04     10: 00     Cari denge13/04     10: 00     Sanayi üretimi15/04     10: 00     Konut satışları15/04     11: 00     Bütçe dengesi15/04     14: 00     TCMB politika faizi20/04     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/04     10: 00     Tüketici güven endeksi26/04     10: 00     Kapasite kullanım oranı26/04     10: 00     Reel kesim güven endeksi29/04     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/04     10: 00     Turizm gelirleri29/04     10: 00     Dış ticaret dengesi (nihai)29/04     11: 00     Giriş çıkış yapanlar-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------31/03     10: 55     Almanya işsizlik31/03     12: 00     Euro bölgesi TÜFE31/03     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı31/03     16: 45     ABD Chicago PMI31/03     17: 00     ABD bekleyen konut satışları01/04     09: 00     Almanya perakende satışlar01/04     10: 55     Almanya Markit imalat PMI01/04     11: 00     Euro bölgesi Markit imalat PMI01/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları01/04     16: 45     ABD Markit imalat PMI01/04     17: 00     ABD ISM imalat endeksi02/04     15: 30     ABD tarım dışı istihdam02/04     15: 30     ABD işsizlik02/04     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler05/04     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI05/04     17: 00     ABD fabrika siparişleri05/04     17: 00     ABD ISM hizmetler endeksi06/04     12: 00     Euro bölgesi işsizlik07/04     07: 30     Endonezya politika faizi07/04     10: 55     Almanya hizmetler PMI07/04     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI07/04     17: 30     ABD dış ticaret dengesi08/04     09: 00     Almanya sanayi siparişleri08/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları09/04     09: 00     Almanya sanyi üretimi09/04     15: 30     ABD ÜFE

09/04     15: 30     ABD çekirdek ÜFE


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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