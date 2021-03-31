TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------31/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret dengesi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku31/03 12: 00 Kamu net borç stoku31/03 12: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku01/04 10: 00 İSO...
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------31/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret dengesi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku31/03 12: 00 Kamu net borç stoku31/03 12: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku01/04 10: 00 İSO İmalat PMI01/04 10: 00 İSO Sektörel PMI01/04 12: 00 İTO perakende fiyatlar01/04 11: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------31/03 10: 55 Almanya işsizlik31/03 12: 00 Euro bölgesi TÜFE31/03 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı31/03 16: 45 ABD Chicago PMI31/03 17: 00 ABD bekleyen konut satışları01/04 09: 00 Almanya perakende satışlar01/04 10: 55 Almanya Markit imalat PMI01/04 11: 00 Euro bölgesi Markit imalat PMI01/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları01/04 16: 45 ABD Markit imalat PMI
01/04 17: 00 ABD ISM imalat endeksi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı