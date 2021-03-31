TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------31/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret dengesi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku31/03 12: 00 Kamu net borç stoku31/03 12: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku01/04 10: 00 İSO...

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TÜRKİYE

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31/03     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/03     10: 00     Dış ticaret dengesi31/03     12: 00     Brüt dış borç stoku31/03     12: 00     Net dış borç stoku31/03     12: 00     Kamu net borç stoku31/03     12: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku01/04     10: 00     İSO İmalat PMI01/04     10: 00     İSO Sektörel PMI01/04     12: 00     İTO perakende fiyatlar01/04     11: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------31/03     10: 55     Almanya işsizlik31/03     12: 00     Euro bölgesi TÜFE31/03     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı31/03     16: 45     ABD Chicago PMI31/03     17: 00     ABD bekleyen konut satışları01/04     09: 00     Almanya perakende satışlar01/04     10: 55     Almanya Markit imalat PMI01/04     11: 00     Euro bölgesi Markit imalat PMI01/04     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları01/04     16: 45     ABD Markit imalat PMI

01/04     17: 00     ABD ISM imalat endeksi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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