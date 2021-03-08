TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
08.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:00
-------------------------------------------------------08/03 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları08/03 10: 00 Konaklama istatistikleri10/03 10: 00 İşsizlik10/03 10: 00 Konaklama istatistikleri11/03 10: 00 Cari denge12/03 10: 00 Sanayi üretimi12/03 10: 00 Beklenti anketi15/03.
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------08/03 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları08/03 10: 00 Konaklama istatistikleri10/03 10: 00 İşsizlik10/03 10: 00 Konaklama istatistikleri11/03 10: 00 Cari denge12/03 10: 00 Sanayi üretimi12/03 10: 00 Beklenti anketi15/03 10: 00 Konut satışları15/03 11: 00 Bütçe dengesi18/03 14: 00 TCMB politika faizi22/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar22/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/03 10: 00 Tüketici güven endeksi26/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi26/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı31/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret dengesi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku31/03 12: 00 Kamu net borç stoku31/03 12: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------09/03 13: 00 Euro bölgesi GSYH10/03 16: 30 ABD TÜFE10/03 16: 30 ABD çekirdek TÜFE11/03 15: 45 ECB politika faizi11/03 15: 45 ECB mevduat faizi11/03 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları12/03 10: 00 Almanya TÜFE12/03 10: 00 İngiltere sanayi üretimi12/03 13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi12/03 16: 30 ABD ÜFE12/03 16: 30 ABD çekirdek ÜFE12/03 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi15/03 15: 30 ABD NY Fed imalat endeksi16/03 13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi16/03 15: 30 ABD perakende satışlar16/03 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar16/03 16: 15 ABD sanayi üretimi16/03 16: 15 ABD kapasite kullanımı17/03 13: 00 Euro bölgesi TÜFE17/03 15: 30 ABD yeni konut inşaatları17/03 15: 30 ABD inşaat ruhsatları17/03 21: 00 Fed politika faizi18/03 15: 00 BoE politika faizi18/03 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları18/03 15: 30 Philadelphia Fed endeksi19/03 06: 00 BOJ politika faizi22/03 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/03 17: 00 ABD yeni konut satışları24/03 10: 00 İngiltere TÜFE24/03 10: 30 Almanya imalat PMI24/03 10: 30 Almanya hizmetler PMI24/03 10: 30 Euro bölgesi imalat PMI24/03 10: 30 Euro bölgesi hizmetler PMI24/03 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri24/03 16: 45 ABD Markit imalat PMI24/04 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI25/03 15: 30 ABD GSYH, nihai25/03 15: 30 ABD çekirdek GSYH25/03 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları26/03 10: 00 İngiltere perakende satışlar26/03 12: 00 Almanya Ifo endeksi26/03 16: 30 ABD kişisel gelirler26/03 16: 30 ABD kişisel harcamalar26/03 16: 30 ABD çekirdek PCE26/03 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03 16: 00 Almanya TÜFE30/03 17: 00 ABD tüketici güven endeksi31/03 10: 55 Almanya işsizlik31/03 12: 00 Euro bölgesi TÜFE31/03 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı31/03 16: 45 ABD Chicago PMI
31/03 17: 00 ABD bekleyen konut satışları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı