TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

08.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:00
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------08/03 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları08/03 10: 00 Konaklama istatistikleri10/03 10: 00 İşsizlik10/03 10: 00 Konaklama istatistikleri11/03 10: 00 Cari denge12/03 10: 00 Sanayi üretimi12/03 10: 00 Beklenti anketi15/03.

TÜRKİYE

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08/03     10: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları08/03     10: 00     Konaklama istatistikleri10/03     10: 00     İşsizlik10/03     10: 00     Konaklama istatistikleri11/03     10: 00     Cari denge12/03     10: 00     Sanayi üretimi12/03     10: 00     Beklenti anketi15/03     10: 00     Konut satışları15/03     11: 00     Bütçe dengesi18/03     14: 00     TCMB politika faizi22/03     11: 00     Giriş çıkış yapanlar22/03     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku24/03     10: 00     Tüketici güven endeksi26/03     10: 00     Reel kesim güven endeksi26/03     10: 00     Kapasite kullanım oranı31/03     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/03     10: 00     Dış ticaret dengesi31/03     12: 00     Brüt dış borç stoku31/03     12: 00     Net dış borç stoku31/03     12: 00     Kamu net borç stoku31/03     12: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------09/03     13: 00     Euro bölgesi GSYH10/03     16: 30     ABD TÜFE10/03     16: 30     ABD çekirdek TÜFE11/03     15: 45     ECB politika faizi11/03     15: 45     ECB mevduat faizi11/03     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları12/03     10: 00     Almanya TÜFE12/03     10: 00     İngiltere sanayi üretimi12/03     13: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi12/03     16: 30     ABD ÜFE12/03     16: 30     ABD çekirdek ÜFE12/03     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi15/03     15: 30     ABD NY Fed imalat endeksi16/03     13: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi16/03     15: 30     ABD perakende satışlar16/03     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar16/03     16: 15     ABD sanayi üretimi16/03     16: 15     ABD kapasite kullanımı17/03     13: 00     Euro bölgesi TÜFE17/03     15: 30     ABD yeni konut inşaatları17/03     15: 30     ABD inşaat ruhsatları17/03     21: 00     Fed politika faizi18/03     15: 00     BoE politika faizi18/03     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları18/03     15: 30     Philadelphia Fed endeksi19/03     06: 00     BOJ politika faizi22/03     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/03     17: 00     ABD yeni konut satışları24/03     10: 00     İngiltere TÜFE24/03     10: 30     Almanya imalat PMI24/03     10: 30     Almanya hizmetler PMI24/03     10: 30     Euro bölgesi imalat PMI24/03     10: 30     Euro bölgesi hizmetler PMI24/03     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri24/03     16: 45     ABD Markit imalat PMI24/04     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI25/03     15: 30     ABD GSYH, nihai25/03     15: 30     ABD çekirdek GSYH25/03     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları26/03     10: 00     İngiltere perakende satışlar26/03     12: 00     Almanya Ifo endeksi26/03     16: 30     ABD kişisel gelirler26/03     16: 30     ABD kişisel harcamalar26/03     16: 30     ABD çekirdek PCE26/03     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03     16: 00     Almanya TÜFE30/03     17: 00     ABD tüketici güven endeksi31/03     10: 55     Almanya işsizlik31/03     12: 00     Euro bölgesi TÜFE31/03     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı31/03     16: 45     ABD Chicago PMI

31/03     17: 00     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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