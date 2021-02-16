TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
16.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:02
-------------------------------------------------------16/02 14: 30 Konut fiyat endeksi18/02 10: 00 Tüketici güven endeksi18/02 14: 00 TCMB politika faizi22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi22/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar22/02 17: 30 Merkezi yönetim borç.
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------16/02 14: 30 Konut fiyat endeksi18/02 10: 00 Tüketici güven endeksi18/02 14: 00 TCMB politika faizi22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi22/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar22/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku25/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi26/02 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------16/02 13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi16/02 13: 00 İngiltere GSYH16/02 16: 30 ABD New York Fed imalat endeksi17/02 12: 30 İngiltere TÜFE17/02 16: 30 ABD ÜFE17/02 16: 30 ABD çekirdek ÜFE17/02 16: 30 ABD perakende satışlar17/02 16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar17/02 17: 15 ABD sanayi üretimi17/02 17: 15 ABD kapasite kullanımı18/02 13: 00 Euro bölgesi TÜFE18/02 16: 30 ABD yeni konut inşaatları18/02 16: 30 ABD inşaat ruhsatları18/02 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları18/02 16: 30 ABD Philidalphia Fed endeksi19/02 10: 00 İngiltere perakende satışlar19/02 11: 30 Almanya imalat PMI19/02 11: 30 Almanya hizmetler PMI19/02 12: 00 Euro bölgesi imalat PMI19/02 12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI19/02 17: 45 ABD Markit imalat PMI19/02 17: 45 ABD Markit hizmetler PMI19/02 18: 00 ABD ikinci el konut satışları22/02 12: 00 Almanya Ifo endeksi23/02 18: 00 ABD tüketici güven endeksi24/02 10: 00 Almanya GSYH24/02 18: 00 ABD yeni konut satışları25/02 16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri25/02 16: 30 ABD GSYH25/02 16: 30 ABD çekirdek GSYH25/02 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları25/02 18: 00 ABD bekleyen konut satışları26/02 16: 30 ABD kişisel gelirler26/02 16: 30 ABD kişisel harcamalar26/02 16: 30 ABD çekirdek PCE26/02 17: 45 ABD Chicago PMI
26/02 18: 00 ABD Michigan tüketici güven endeksi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı