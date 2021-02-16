TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

16.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:02
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------16/02 14: 30 Konut fiyat endeksi18/02 10: 00 Tüketici güven endeksi18/02 14: 00 TCMB politika faizi22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi22/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar22/02 17: 30 Merkezi yönetim borç.

TÜRKİYE

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16/02     14: 30     Konut fiyat endeksi18/02     10: 00     Tüketici güven endeksi18/02     14: 00     TCMB politika faizi22/02     10: 00     Kapasite kullanım oranı22/02     10: 00     Reel kesim güven endeksi22/02     11: 00     Giriş çıkış yapanlar22/02     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku25/02     10: 00     Ekonomik güven endeksi26/02     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------16/02     13: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi16/02     13: 00     İngiltere GSYH16/02     16: 30     ABD New York Fed imalat endeksi17/02     12: 30     İngiltere TÜFE17/02     16: 30     ABD ÜFE17/02     16: 30     ABD çekirdek ÜFE17/02     16: 30     ABD perakende satışlar17/02     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar17/02     17: 15     ABD sanayi üretimi17/02     17: 15     ABD kapasite kullanımı18/02     13: 00     Euro bölgesi TÜFE18/02     16: 30     ABD yeni konut inşaatları18/02     16: 30     ABD inşaat ruhsatları18/02     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları18/02     16: 30     ABD Philidalphia Fed endeksi19/02     10: 00     İngiltere perakende satışlar19/02     11: 30     Almanya imalat PMI19/02     11: 30     Almanya hizmetler PMI19/02     12: 00     Euro bölgesi imalat PMI19/02     12: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI19/02     17: 45     ABD Markit imalat PMI19/02     17: 45     ABD Markit hizmetler PMI19/02     18: 00     ABD ikinci el konut satışları22/02     12: 00     Almanya Ifo endeksi23/02     18: 00     ABD tüketici güven endeksi24/02     10: 00     Almanya GSYH24/02     18: 00     ABD yeni konut satışları25/02     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri25/02     16: 30     ABD GSYH25/02     16: 30     ABD çekirdek GSYH25/02     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları25/02     18: 00     ABD bekleyen konut satışları26/02     16: 30     ABD kişisel gelirler26/02     16: 30     ABD kişisel harcamalar26/02     16: 30     ABD çekirdek PCE26/02     17: 45     ABD Chicago PMI

26/02     18: 00     ABD Michigan tüketici güven endeksi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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