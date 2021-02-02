TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

02.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------02/02 10: 00 Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri03/02 10: 00 TÜFE, ÜFE04/02 14: 30 Adrese dayalı kayıt sistemi sonuçları04/02 14: 30 Reel efektif döviz kuru05/02 17: 30 Hazine nakit dengesi08/02 14: 30 Finansal yatırım araçlarının reel.

TÜRKİYE

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02/02     10: 00     Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri03/02     10: 00     TÜFE, ÜFE04/02     14: 30     Adrese dayalı kayıt sistemi sonuçları04/02     14: 30     Reel efektif döviz kuru05/02     17: 30     Hazine nakit dengesi08/02     14: 30     Finansal yatırım araçlarının reel getirleri08/02     14: 30     Trafik istatistikleri08/02     14: 30     Konaklama istatistikleri08/02     14: 30     Tesis istatistikleri08/02     14: 30     Havalimanı istatistikleri09/02     10: 00     Hayvansal üretim istatistikleri09/02     10: 00     Hava kalitesi istatistikleri10/02     10: 00     İşsizlik12/02     10: 00     Sanayi üretimi12/02     10: 00     Cari denge12/02     10: 00     TCMB beklenti anketi15/02     10: 00     Konut satışları15/02     11: 00     Bütçe dengesi18/02     10: 00     Tüketici güven endeksi18/02     14: 00     TCMB politika faizi22/02     10: 00     Kapasite kullanım oranı22/02     10: 00     Reel kesim güven endeksi22/02     11: 00     Giriş çıkış yapanlar22/02     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku25/02     10: 00     Ekonomik güven endeksi26/02     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------02/02     13: 00     Euro bölgesi GSYH03/02     11: 55     Almanya hizmetler PMI03/02     12: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI03/02     13: 00     Euro bölgesi TÜFE03/02     16: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı03/02     17: 45     ABD Markit hizmet PMI03/02     18: 00     ABD ISM hizmetler endeksi04/02     13: 00     Euro bölgesi perakende satışlar04/02     15: 00     BOE politika faizi04/02     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları04/02     16: 30     ABD iş gücü maliyeti04/02     16: 30     ABD verimlilik04/02     18: 00     ABD fabrika siparişleri05/02     10: 00     Almanya sanayi siparişleri05/02     16: 30     ABD tarım dışı istihdam05/02     16: 30     ABD işsizlik05/02     16: 30     ABD ortalama saatlik ücretler05/02     16: 30     ABD dış ticaret dengesi08/02     10: 00     Almanya sanayi üretimi10/02     10: 00     Almanya TÜFE10/02     16: 30     ABD TÜFE10/02     16: 30     ABD çekirdek TÜFE11/02     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları12/02     10: 00     İngiltere sanayi üretimi12/02     10: 00     İngiltere GSYH12/02     13: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi12/02     18: 00     ABD Mich.tüketici güven endeksi16/02     13: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi16/02     13: 00     İngiltere GSYH16/02     16: 30     ABD New York Fed imalat endeksi17/02     12: 30     İngiltere TÜFE17/02     16: 30     ABD ÜFE17/02     16: 30     ABD çekirdek ÜFE17/02     16: 30     ABD perakende satışlar17/02     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar17/02     17: 15     ABD sanayi üretimi17/02     17: 15     ABD kapasite kullanımı18/02     13: 00     Euro bölgesi TÜFE18/02     16: 30     ABD yeni konut inşaatları18/02     16: 30     ABD inşaat ruhsatları18/02     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları18/02     16: 30     ABD Philidalphia Fed endeksi19/02     10: 00     İngiltere perakende satışlar19/02     11: 30     Almanya imalat PMI19/02     11: 30     Almanya hizmetler PMI19/02     12: 00     Euro bölgesi imalat PMI19/02     12: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI19/02     17: 45     ABD Markit imalat PMI19/02     17: 45     ABD Markit hizmetler PMI19/02     18: 00     ABD ikinci el konut satışları22/02     12: 00     Almanya Ifo endeksi23/02     18: 00     ABD tüketici güven endeksi24/02     10: 00     Almanya GSYH24/02     18: 00     ABD yeni konut satışları25/02     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri25/02     16: 30     ABD GSYH25/02     16: 30     ABD çekirdek GSYH25/02     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları25/02     18: 00     ABD bekleyen konut satışları26/02     16: 30     ABD kişisel gelirler26/02     16: 30     ABD kişisel harcamalar26/02     16: 30     ABD çekirdek PCE26/02     17: 45     ABD Chicago PMI

26/02     18: 00     ABD Michigan tüketici güven endeksi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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