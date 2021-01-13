TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

13.01.2021 08:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:20
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------13/01 10: 00 Sanayi üretimi13/01 10: 00 Ciro endeksleri13/01 10: 00 Perakende satış endeksleri14/01 10: 00 Konut satışları14/01 10: 00 Özel sektörün dış kredileri14/01 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatladı14/01 10: 00 Kayıtlı...

TÜRKİYE

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13/01     10: 00     Sanayi üretimi13/01     10: 00     Ciro endeksleri13/01     10: 00     Perakende satış endeksleri14/01     10: 00     Konut satışları14/01     10: 00     Özel sektörün dış kredileri14/01     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatladı14/01     10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri15/01     11: 00     Bütçe dengesi15/01     14: 30     TCMB beklenti anketi15/01     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar20/01     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/01     10: 00     Tüketici güven endeksi21/01     14: 00     TCMB politika faizi25/01     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/01     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/01     10: 30     TCMB enflasyon raporu28/01     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/01     10: 00     Dış ticaret dengesi29/01     10: 00     Turizm gelirleri29/01     11: 00     Giriş çıkış yapanlar-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------13/01     13: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi13/01     16: 30     ABD TÜFE13/01     16: 30     ABD çekirdek TÜFE14/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları15/01     10: 00     İngiltere sanayi üretimi15/01     16: 30     ABD ÜFE15/01     16: 30     ABD çekirdek ÜFE15/01     16: 30     ABD perakende satışlar15/01     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar15/01     17: 15     ABD sanayi üretimi15/01     17: 15     ABD kapasite kullanımı15/01     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi 20/01     10: 00     İngiltere TÜFE20/01     13: 00     Euro bölgesi TÜFE21/01     15: 45     ECB politika faizi21/01     15: 45     ECB mevduat faizi21/01     16: 30     ABD yeni konut inşaatları21/01     16: 30     ABD inşaat ruhsatları21/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları22/01     10: 00     İngiltere perakende satışları22/01     11: 30     Almanya imalat PMI22/01     11: 30     Almanya hizmetler PMI22/01     11: 30     Euro bölgesi imalat PMI22/01     11: 30     Euro bölgesi hizmetler PMI22/01     17: 45     ABD Markit imalat PMI22/01     17: 45     ABD Markit hizmetler PMI22/01     18: 00     ABD ikinci el konut satışları25/01     12: 00     Almanya Ifo endeksi26/01     18: 00     ABD tüketici güven endeksi27/01     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/01     22: 00     Fed politika faizi28/01     16: 30     ABD GSYH28/01     16: 30     ABD çekirdek GSYH28/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları29/01     12: 00     Almanya işsizlik29/01     16: 30     ABD kişisel gelirler29/01     16: 30     ABD kişisel harcamalar29/01     16: 30     ABD çekirdek PCE29/01     17: 45     ABD Chicago PMI29/01     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

29/01     18: 00     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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