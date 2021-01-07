TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
07.01.2021 08:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:01
-------------------------------------------------------07/01 10: 00 Finansal yatırım araçları07/01 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi07/01 11: 00 Konaklama istatistikleri07/01 11: 00 Tesis istatistikleri08/01 17: 30 Hazine nakit dengesi11/01 10: 00 İşsizlik11/01 10: 00 Cari denge13/01 10:
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------07/01 10: 00 Finansal yatırım araçları07/01 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi07/01 11: 00 Konaklama istatistikleri07/01 11: 00 Tesis istatistikleri08/01 17: 30 Hazine nakit dengesi11/01 10: 00 İşsizlik11/01 10: 00 Cari denge13/01 10: 00 Sanayi üretimi14/01 10: 00 Konut satışları15/01 11: 00 Bütçe dengesi15/01 14: 30 TCMB beklenti anketi20/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/01 10: 00 Tüketici güven endeksi21/01 14: 00 TCMB politika faizi25/01 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/01 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/01 10: 30 TCMB enflasyon raporu28/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/01 10: 00 Dış ticaret dengesi29/01 10: 00 Turizm gelirleri29/01 11: 00 Giriş çıkış yapanlar----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------06/01 11: 55 Almanya hizmetler PMI06/01 12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI06/01 16: 00 Almanya TÜFE06/01 16: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı06/01 17: 45 ABD Markit hizmetler PMI06/01 18: 00 ABD fabrika siparişleri07/01 10: 00 Almanya sanayi siparişleri07/01 13: 00 Euro bölgesi TÜFE07/01 13: 00 Euro bölgesi perakende satışlar07/01 16: 30 ABD dış ticaret dengesi07/01 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları07/01 18: 00 ABD ISM hizmetler endeksi08/01 10: 00 Almanya sanayi üretim08/01 13: 00 Euro bölgesi işsizlik08/01 16: 30 ABD tarım dışı istihdam08/01 16: 30 ABD işsizlik08/01 16: 30 ABD ortalama saatlik ücretler13/01 13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi13/01 16: 30 ABD TÜFE13/01 16: 30 ABD çekirdek TÜFE14/01 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları15/01 10: 00 İngiltere sanayi üretimi15/01 16: 30 ABD ÜFE15/01 16: 30 ABD çekirdek ÜFE15/01 16: 30 ABD perakende satışlar15/01 16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar15/01 17: 15 ABD sanayi üretimi15/01 17: 15 ABD kapasite kullanımı
15/01 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı