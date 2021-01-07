TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

07.01.2021 08:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------07/01 10: 00 Finansal yatırım araçları07/01 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi07/01 11: 00 Konaklama istatistikleri07/01 11: 00 Tesis istatistikleri08/01 17: 30 Hazine nakit dengesi11/01 10: 00 İşsizlik11/01 10: 00 Cari denge13/01 10:

TÜRKİYE

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07/01     10: 00     Finansal yatırım araçları07/01     10: 00     Dış ticaret beklenti anketi07/01     11: 00     Konaklama istatistikleri07/01     11: 00     Tesis istatistikleri08/01     17: 30     Hazine nakit dengesi11/01     10: 00     İşsizlik11/01     10: 00     Cari denge13/01     10: 00     Sanayi üretimi14/01     10: 00     Konut satışları15/01     11: 00     Bütçe dengesi15/01     14: 30     TCMB beklenti anketi20/01     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/01     10: 00     Tüketici güven endeksi21/01     14: 00     TCMB politika faizi25/01     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/01     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/01     10: 30     TCMB enflasyon raporu28/01     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/01     10: 00     Dış ticaret dengesi29/01     10: 00     Turizm gelirleri29/01     11: 00     Giriş çıkış yapanlar-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------06/01     11: 55     Almanya hizmetler PMI06/01     12: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI06/01     16: 00     Almanya TÜFE06/01     16: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı06/01     17: 45     ABD Markit hizmetler PMI06/01     18: 00     ABD fabrika siparişleri07/01     10: 00     Almanya sanayi siparişleri07/01     13: 00     Euro bölgesi TÜFE07/01     13: 00     Euro bölgesi perakende satışlar07/01     16: 30     ABD dış ticaret dengesi07/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları07/01     18: 00     ABD ISM hizmetler endeksi08/01     10: 00     Almanya sanayi üretim08/01     13: 00     Euro bölgesi işsizlik08/01     16: 30     ABD tarım dışı istihdam08/01     16: 30     ABD işsizlik08/01     16: 30     ABD ortalama saatlik ücretler13/01     13: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi13/01     16: 30     ABD TÜFE13/01     16: 30     ABD çekirdek TÜFE14/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları15/01     10: 00     İngiltere sanayi üretimi15/01     16: 30     ABD ÜFE15/01     16: 30     ABD çekirdek ÜFE15/01     16: 30     ABD perakende satışlar15/01     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar15/01     17: 15     ABD sanayi üretimi15/01     17: 15     ABD kapasite kullanımı

15/01     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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