TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
30.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:12
-------------------------------------------------------30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi30/09 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim30/09 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/09 10: 00 İletişim hizmetleri istatistikleri01/10 10: 00 İmalat PMI01/10 12: 00 İTO perakende fiyatlar05/10 10: 00.
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi30/09 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim30/09 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/09 10: 00 İletişim hizmetleri istatistikleri01/10 10: 00 İmalat PMI01/10 12: 00 İTO perakende fiyatlar05/10 10: 00 TÜFE & ÜFE06/10 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/10 17: 30 Hazine nakit dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------30/09 09: 00 Birleşik Krallık GSYH30/09 09: 00 Almanya perakende satışlar 30/09 11: 55 Almanya işsizlik 30/09 12: 00 Birleşik Krallık TÜFE öncü 30/09 15: 30 ABD GSYH nihai30/09 15: 30 ABD çekirdek GSYH30/09 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı30/09 16: 45 ABC Chicago PMI
30/09 17: 00 ABD bekleyen konut satışları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı