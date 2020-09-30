TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

30.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:12
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi30/09 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim30/09 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/09 10: 00 İletişim hizmetleri istatistikleri01/10 10: 00 İmalat PMI01/10 12: 00 İTO perakende fiyatlar05/10 10: 00.

TÜRKİYE

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30/09     10: 00     Dış ticaret dengesi30/09     10: 00     Elektrik enerjisi üretim-iletim30/09     10: 00     Hizmet üretici fiyat endeksi30/09     10: 00     İletişim hizmetleri istatistikleri01/10     10: 00     İmalat PMI01/10     12: 00     İTO perakende fiyatlar05/10     10: 00     TÜFE & ÜFE06/10     14: 30     Reel efektif döviz kuru07/10     17: 30     Hazine nakit dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------30/09     09: 00     Birleşik Krallık GSYH30/09     09: 00     Almanya perakende satışlar 30/09     11: 55     Almanya işsizlik    30/09     12: 00     Birleşik Krallık TÜFE öncü    30/09     15: 30     ABD GSYH nihai30/09     15: 30     ABD çekirdek GSYH30/09     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı30/09     16: 45     ABC Chicago PMI    

30/09     17: 00     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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