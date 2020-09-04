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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/09 17: 30 Hazine nakit dengesi10/09 10: 00 İşsizlik11/09 10: 00 Cari denge14/09 10: 00 Sanayi üretimi15/09 10: 00 Bütçe dengesi18/09 14: 30 TCMB beklenti anketi21/09 17: 30 Merkezi yönetim...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
04.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:01

TÜRKİYE

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04/09     14: 30     Reel efektif döviz kuru07/09     17: 30     Hazine nakit dengesi10/09     10: 00     İşsizlik11/09     10: 00     Cari denge14/09     10: 00     Sanayi üretimi15/09     10: 00     Bütçe dengesi18/09     14: 30     TCMB beklenti anketi21/09     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/09     10: 00     Tüketici güven endeksi24/09     10: 00     Kapasite kullanım oranı24/09     10: 00     Reel kesim güven endeksi24/09     14: 00     TCMB politika faizi25/09     11: 00     Giriş çıkış yapanlar29/09     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/09     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------04/09     09: 00     Almanya sanayi siparişleri Temmuz04/09     15: 30     ABD tarım dışı istihdam  Ağustos04/09     15: 30     ABD işsizlik  Ağustos04/09     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler Ağustos07/09     09: 00     Almanya sanayi üretimi  Temmuz08/09     12: 00     Euro bölgesi GSYH revize Q210/09     14: 45     ECB politika faizi  Eylül10/09     14: 45     ECB mevduat faizi  Eylül10/09     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları 31 Ağustos10/09     15: 30     ABD ÜFE  Ağustos10/09     15: 30     ABD çekirdek ÜFE  Ağustos

 


Kaynak: DHA

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