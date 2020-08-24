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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------24/08 10: 00 Katı Yakıtlar24/08 11: 00 Giriş-çıkış yapanlar24/08 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi25/08 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/08 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/08 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/08 10: 00 GSYH31/08.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
24.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:03

TÜRKİYE

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24/08     10: 00     Katı Yakıtlar24/08     11: 00     Giriş-çıkış yapanlar24/08     14: 30     Finansal hizmetler güven endeksi25/08     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/08     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/08     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/08     10: 00     GSYH31/08     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------25/08   09: 00   Almanya GSYH25/08   11: 00   Almanya Ifo endeksi25/08   17: 00   ABD tüketici güven endeksi25/08   17: 00   ABD yeni konut satışları26/08   15: 30   ABD dayanıklı mal siparişleri27/08   15: 30   ABD GSYH27/08   15: 30   ABD çekirdek GSYH27/08   15: 30   ABD işsizlik maaş başvuruları28/08   15: 30   ABD kişisel gelirler28/08   15: 30   ABD kişisel harcamalar28/08   15: 30   ABD çekirdek PCE28/08   16: 45   ABD Chicago PMI28/08   17: 00   ABD Mich tüketici güven endeksi

31/08   15: 00   Almanya TÜFE


Kaynak: DHA

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