HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------04/08 10: 00 İmalat PMI04/08 10: 00 TÜFE, ÜFE04/08 11: 00 Dış ticaret dengesi05/08 14: 30 Reel efektif döviz kuru10/08 10: 00 İşsizlik10/08 17: 30 Hazine nakit dengesi14/08 10: 00 Cari denge14/08 10: 00 Sanayi üretimi14/08 14: 30 TCMB.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
04.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:10

TÜRKİYE

-----------------------------------------------------------

04/08     10: 00     İmalat PMI04/08     10: 00     TÜFE, ÜFE04/08     11: 00     Dış ticaret dengesi05/08     14: 30     Reel efektif döviz kuru10/08     10: 00     İşsizlik10/08     17: 30     Hazine nakit dengesi14/08     10: 00     Cari denge14/08     10: 00     Sanayi üretimi14/08     14: 30     TCMB beklenti anketi17/08     11: 00     Bütçe dengesi     20/08     14: 00     TCMB politika faizi20/08     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/08     10: 00     Tüketici güven endeksi24/08     11: 00     Giriş çıkış yapanlar25/08     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/08     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/08     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/08     10: 00     GSYH31/08     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------04/08     17: 00     ABD fabrika siparişleri05/08     10: 55     Almanya hizmetler PMI05/08     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI05/08     12: 00     Euro bölgesi perakende satışlar   05/08     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı     05/08     15: 30     ABD dış ticaret 05/08     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI05/08     17: 00     ABD ISM hizmetler endeksi06/08     09: 00     Almanya sanayi siparişleri06/08     09: 00     BOE politika faizi  06/08     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları07/08     09: 00     Almanya sanayi üretimi       07/08     15: 30     ABD tarımdışı istihdam       07/08     15: 30     ABD işsizlik       07/08     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler11/08     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi   11/08     15: 30     ABD ÜFE  11/08     15: 30     ABD çekirdek ÜFE  12/08     09: 00     İngiltere sanayi üretimi12/08     11: 30     İngiltere GSYH öncü 12/08     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi12/08     15: 30     ABD TÜFE    12/08     15: 30     ABD çekirdek TÜFE13/08     09: 00     Almanya TÜFE nihai 

13/08     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik 3. Sayfa
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Spor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı Güncel
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Fatih Sultan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Sezen Aksu Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Türk Lirası
Şu an buradasınız: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 09:38:25. #1.15#
title