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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/07 10: 00 İletişim hizmetleri istatistikleri30/07 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
30.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:05

TÜRKİYE

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30/07     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/07     10: 00     İletişim hizmetleri istatistikleri30/07     10: 00     Elektrik enerjisi üretim-iletim istatistikleri--------------------------------------------------------------DÜNYA      TSİ--------------------------------------------------------------

30/07     09: 00     Almanya GSYH, öncü30/07     10: 55     Almanya işsizlik  30/07     12: 00     Euro bölgesi işsizlik30/07     15: 00     Almanya TÜFE, öncü   30/07     15: 30     ABD GSYH, öncü       30/07     15: 30     ABD çekirdek GSYH30/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları31/07     09: 00     Almanya perakende satışlar   31/07     12: 00     Euro bölgesi TÜFE, öncü      31/07     13: 30     Rusya politika faizi    31/07     15: 30     ABD kişisel harcamalar  31/07     15: 30     ABD kişisel gelirler    31/07     15: 30     ABD çekirdek PCE31/07     16: 45     ABD Chicago PMI 

31/07     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA

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