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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------20/07 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar20/07 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi23/07 14: 00 TCMB politika faizi27/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı27/07 10:

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
20.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:03

TÜRKİYE

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20/07     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar20/07     10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/07     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/07     10: 00     Tüketici güven endeksi23/07     14: 00     TCMB politika faizi27/07     10: 00     Kapasite kullanım oranı27/07     10: 00     Reel kesim güven endeksi29/07     10: 00     Dış ticaret dengesi29/07     11: 00     Giriş çıkış yapanlar30/07     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/07     10: 00     Turizm gelirleri  

--------------------------------------------------------------DÜNYA      TSİ--------------------------------------------------------------

22/07     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları 23/07     16: 00     Güney Afrika politika faizi  24/07     09: 00     İngiltere perakende satışlar24/07     10: 30     Almanya imalat PMI    24/07     10: 30     Almanya hizmetler PMI 24/07     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI 24/07     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI 24/07     16: 45     ABD Markit imalat PMI 24/07     17: 00     ABD yeni konut satışları27/07     11: 00     Almanya Ifo endeksi     27/07     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri28/07     17: 00     ABD tüketici güven endeksi   29/07     17: 00     ABD bekleyen konut satışları 29/07     21: 00     Fed politika faizi30/07     09: 00     Almanya GSYH, öncü30/07     10: 55     Almanya işsizlik  30/07     12: 00     Euro bölgesi işsizlik30/07     15: 00     Almanya TÜFE, öncü   30/07     15: 30     ABD GSYH, öncü       30/07     15: 30     ABD çekirdek GSYH30/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları31/07     09: 00     Almanya perakende satışlar   31/07     12: 00     Euro bölgesi TÜFE, öncü      31/07     13: 30     Rusya politika faizi    31/07     15: 30     ABD kişisel harcamalar  31/07     15: 30     ABD kişisel gelirler    31/07     15: 30     ABD çekirdek PCE31/07     16: 45     ABD Chicago PMI 

31/07     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA

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