TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------25/06 10: 00 Katı yakıtlar25/06 14: 00 TCMB politika faizi29/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/06 10: 00 Dış ticaret dengesi30/06 11: 00 Brüt dış borç stoku30/06 11: 00 Net dış borç stoku30/06 11: 00 Kamu net borç stoku30/06 11: 00.
25.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:02
TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------25/06 10: 00 Katı yakıtlar25/06 14: 00 TCMB politika faizi29/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/06 10: 00 Dış ticaret dengesi30/06 11: 00 Brüt dış borç stoku30/06 11: 00 Net dış borç stoku30/06 11: 00 Kamu net borç stoku30/06 11: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku--------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------25/06 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri25/06 15: 30 ABD GSYH25/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları26/06 15: 30 ABD kişisel gelirler 26/06 15: 30 ABD kişisel harcamalar 26/06 15: 30 ABD çekirdek PCE 26/06 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06 15: 00 Almanya TÜFE29/06 15: 00 ABD bekleyen konut satışları30/06 11: 30 İngiltere GSYH 30/06 16: 45 ABD Chicago PMI
30/06 17: 00 ABD tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA