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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------15/06 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi15/06 10: 00 Konut Satış İstatistikleri15/06 10: 00 Açık İş İdari Kayıtları15/06 10: 00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri15/06 11: 00 Bütçe dengesi16-06 10: 00 Sinema ve...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
15.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:01

TÜRKİYE

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15/06     10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi15/06     10: 00     Konut Satış İstatistikleri15/06     10: 00     Açık İş İdari Kayıtları15/06     10: 00     Kayıtlı İşsiz İstatistikleri15/06     11: 00     Bütçe dengesi16-06     10: 00     Sinema ve Tiyatro İstatistikleri16-06     14: 30     Konut Fiyat Endeksi19/06     14: 30     TCMB beklenti anketi22/06     10: 00     Tüketici güven endeksi22/06     11: 00     Giriş çıkış yapanlar22/06     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku24/06     10: 00     Kapasite kullanım oranı24/06     10: 00     Reel kesim güven endeksi25/06     14: 00     TCMB politika faizi29/06     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/06     10: 00     Dış ticaret dengesi30/06     11: 00     Brüt dış borç stoku30/06     11: 00     Net dış borç stoku30/06     11: 00     Kamu net borç stoku30/06     11: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku--------------------------------------------------------------DÜNYA      TSİ--------------------------------------------------------------15/06     15: 30     ABD New York Fed imalat endeksi16/06     09: 00     Almanya TÜFE16/06     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi16/06     15: 30     ABD perakende satışlar    16/06     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar16/01     15: 30     ABD sanayi üretimi        16/06     15: 30     ABD kapasite kullanımı     17/06     11: 30     İngiltere GSYH        17/06     12: 00     Euro bölgesi TÜFE17/06     15: 30     ABD yeni konut inşaatları17/06     15: 30     ABD inşaat ruhsatları    18/06     14: 00     BOE politika faizi       18/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları18/06     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi19/06     11: 30     İngiltere perakende satışlar22/06     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/06     10: 30     Almanya imalat PMI23/06     10: 30     Almanya hizmetler PMI23/06     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/06     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/06     16: 45     ABD Markit imalat PMI23/06     17: 00     ABD yeni konut satışları24/06     11: 00     Almanya Ifo endeksi25/06     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri25/06     15: 30     ABD GSYH25/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları26/06     15: 30     ABD kişisel gelirler     26/06     15: 30     ABD kişisel harcamalar       26/06     15: 30     ABD çekirdek PCE        26/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06     15: 00     Almanya TÜFE29/06     15: 00     ABD bekleyen konut satışları30/06     11: 30     İngiltere GSYH     30/06     16: 45     ABD Chicago PMI        

30/06     17: 00     ABD tüketici güven endeksi 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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