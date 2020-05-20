TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
------------------------------------------------------------20/05 10: 00 Tüketici güven endeksi20/05 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/05 14: 00 TCMB politika faizi22/05 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/05 10: 00 Reel kesim güven endeksi22/05 11: 00 Giriş çıkış yapanlar28/05 10: 00 Ekonomik.
20.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:01
TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------20/05 10: 00 Tüketici güven endeksi20/05 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/05 14: 00 TCMB politika faizi22/05 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/05 10: 00 Reel kesim güven endeksi22/05 11: 00 Giriş çıkış yapanlar28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/05 10: 00 GSYH29/05 10: 00 Dış ticaret dengesi---------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ----------------------------------------------------------------20/05 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, nihai 21/05 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 21/05 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi 21/05 16: 45 ABD Markit imalat PMI, öncü 21/05 17: 00 ABD ikinci el konut satışları 22/05 10: 30 Almanya imalat PMI22/05 10: 30 Almanya hizmetler PMI22/05 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI22/05 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI25/05 09: 00 Almanya GSYH 25/05 11: 00 Almany Ifo endeksi 26/05 17: 00 ABD tüketici güven endeksi26/05 17: 00 ABD yeni konut satışları 28/05 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 28/05 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri28/05 15: 30 ABD GSYH 28/05 15: 30 ABD çekirdek GSYH 28/05 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları28/05 17: 00 ABD bekleyen konut satışları 29/05 09: 00 Almanya perakende satışlar 29/05 12: 00 Euro bölgesi TÜFE öncü29/05 15: 30 ABD kişisel gelirler 29/05 15: 30 ABD kişisel harcamalar29/05 15: 30 ABD çekirdek PCE 29/05 16: 45 ABD Chicago PMI
29/05 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA