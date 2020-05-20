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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------20/05 10: 00 Tüketici güven endeksi20/05 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/05 14: 00 TCMB politika faizi22/05 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/05 10: 00 Reel kesim güven endeksi22/05 11: 00 Giriş çıkış yapanlar28/05 10: 00 Ekonomik.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
20.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:01

TÜRKİYE

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20/05   10: 00     Tüketici güven endeksi20/05   17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/05   14: 00     TCMB politika faizi22/05   10: 00     Kapasite kullanım oranı22/05   10: 00     Reel kesim güven endeksi22/05   11: 00     Giriş çıkış yapanlar28/05   10: 00     Ekonomik güven endeksi29/05   10: 00     GSYH29/05   10: 00     Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------------  DÜNYA    TSİ----------------------------------------------------------------20/05   12: 00     Euro bölgesi TÜFE, nihai     21/05   15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları   21/05   15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi    21/05   16: 45     ABD Markit imalat PMI, öncü     21/05   17: 00     ABD ikinci el konut satışları   22/05   10: 30     Almanya imalat PMI22/05   10: 30     Almanya hizmetler PMI22/05   11: 00     Euro bölgesi imalat PMI22/05   11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI25/05   09: 00     Almanya GSYH     25/05   11: 00     Almany Ifo endeksi     26/05   17: 00     ABD tüketici güven endeksi26/05   17: 00     ABD yeni konut satışları  28/05   15: 00     Almanya TÜFE, öncü     28/05   15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri28/05   15: 30     ABD GSYH         28/05   15: 30     ABD çekirdek GSYH      28/05   15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları28/05   17: 00     ABD bekleyen konut satışları 29/05   09: 00     Almanya perakende satışlar   29/05   12: 00     Euro bölgesi TÜFE öncü29/05   15: 30     ABD kişisel gelirler  29/05   15: 30     ABD kişisel harcamalar29/05   15: 30     ABD çekirdek PCE   29/05   16: 45     ABD Chicago PMI    

29/05   17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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