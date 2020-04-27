TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------29/04 Ekonomik güven endeksi 10: 00 28/04 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi 10: 0030/04 Turizm gelirleri 10: 00 30/04 Dış ticaret dengesi 10: 00 30/04 Giriş çıkış yapanlar 11:...
27.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:06
TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------29/04 Ekonomik güven endeksi 10: 00 28/04 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi 10: 0030/04 Turizm gelirleri 10: 00 30/04 Dış ticaret dengesi 10: 00 30/04 Giriş çıkış yapanlar 11: 00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------28/04 17: 00 ABD tüketici güven endeksi29/04 15: 00 Almanya TÜFE, öncü29/04 15: 30 ABD GSYH, öncü 29/04 15: 30 ABD çekirdek GSYH, öncü 29/04 17: 00 ABD bekleyen konut satışları29/04 21: 00 Fed politika faizi 30/04 09: 00 Almanya perakende satışlar 30/04 10: 55 Almanya işsizlik30/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü30/04 12: 00 Euro bölgesi GSYH, öncü30/04 12: 00 Euro bölgesi işsizlik 30/04 14: 45 ECB politika faizi 30/04 14: 45 ECB mevduat faizi 30/04 15: 30 ABD kişisel gelirler 30/04 15: 30 ABD kişisel harcamalar 30/04 15: 30 ABD çekirdek PCE 30/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
30/04 16: 45 ABD Chicago PMI
Kaynak: DHA