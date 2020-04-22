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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------22/04 Tüketici güven endeksi 10: 00 22/04 Hane halkı yurt içi turizm 10: 0022/04 TCMB politika faizi 14: 00 24/04 Kapasite kullanım oranı 10: 00 24/04 Reel kesim güven endeksi 10: 00...

22.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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22/04    Tüketici güven endeksi   10: 00     22/04    Hane halkı yurt içi turizm   10: 0022/04    TCMB politika faizi   14: 00     24/04    Kapasite kullanım oranı   10: 00     24/04    Reel kesim güven endeksi   10: 00     29/04    Ekonomik güven endeksi   10: 00     30/04    Turizm gelirleri   10: 00     30/04    Dış ticaret dengesi   10: 00     30/04    Giriş çıkış yapanlar   11: 00     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA   TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------22/04   11: 30    Birleşik Krallık TÜFE23/04   10: 30    Almanya imalat PMI, öncü23/04   10: 30    Almanya hizmetler PMI, öncü23/04   11: 00    Euro bölgesi imalat PMI, öncü23/04   11: 00    Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü23/04   11: 30    Birleşik Krallık imalat PMI, öncü23/04   11: 30    Birleşik Krallık perakende satışlar23/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları23/04   16: 45    ABD Markit imalat PMI, öncü23/04   16: 45    ABD yeni konut satışları24/04   11: 00    Almanya Ifo endeksi24/04   15: 30    ABD dayanıklı mal siparişleri24/04   17: 00    ABD Mich. tüketici güven endeksi28/04   17: 00    ABD tüketici güven endeksi29/04   15: 00    Almanya TÜFE, öncü29/04   15: 30    ABD GSYH, öncü    29/04   15: 30    ABD çekirdek GSYH, öncü 29/04   17: 00    ABD bekleyen konut satışları29/04   21: 00    Fed politika faizi       30/04   09: 00    Almanya perakende satışlar  30/04   10: 55    Almanya işsizlik30/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, öncü30/04   12: 00    Euro bölgesi GSYH, öncü30/04   12: 00    Euro bölgesi işsizlik  30/04   14: 45    ECB politika faizi     30/04   14: 45    ECB mevduat faizi      30/04   15: 30    ABD kişisel gelirler   30/04   15: 30    ABD kişisel harcamalar 30/04   15: 30    ABD çekirdek PCE    30/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

30/04   16: 45    ABD Chicago PMI        


Kaynak: DHA

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