TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------13/04 Perakende Satış Endeksleri 10: 0013/04 Sanayi Üretim Endeksi 10: 0013/04 Ciro Endeksleri 10: 0013/04 Ödemeler Dengesi İstatistikleri 10: 0014/04 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 0014/04.
TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------13/04 Perakende Satış Endeksleri 10: 0013/04 Sanayi Üretim Endeksi 10: 0013/04 Ciro Endeksleri 10: 0013/04 Ödemeler Dengesi İstatistikleri 10: 0014/04 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 0014/04 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 0014/04 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10: 0014/04 Açık İş İdari Kayıtları 10: 0014/04 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri 10: 0015/04 Konut Satış İstatistikleri 10: 0015/04 Çevresel Lisans İstatistikleri 10: 0015/04 Tehlikeli Atık İhracatı 10: 0016/04 Özel Sektörün Dış Kredi Borcu 10: 0016/04 İstatistiklerle Çocuk 10: 0016/04 Kısa Vadeli Dış Borçlar 10: 0016/04 Kurulan ve Kapanan Şirketler 10: 00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------15/04 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi15/04 15: 30 ABD perakende satışlar15/04 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar15/04 16: 15 ABD sanayi üretimi15/04 16: 15 ABD kapasite kullanımı16/04 10: 00 Almanya TÜFE, nihai16/04 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi16/04 15: 30 ABD yeni konut inşaatları16/04 15: 30 ABD inşaat ruhsatları16/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları16/04 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi17/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, nihai21/04 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi21/04 17: 00 ABD ikinci el konut satışları22/04 11: 30 Birleşik Krallık TÜFE23/04 10: 30 Almanya imalat PMI, öncü23/04 10: 30 Almanya hizmetler PMI, öncü23/04 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI, öncü23/04 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü23/04 11: 30 Birleşik Krallık imalat PMI, öncü23/04 11: 30 Birleşik Krallık perakende satışlar23/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları23/04 16: 45 ABD Markit imalat PMI, öncü23/04 16: 45 ABD yeni konut satışları24/04 11: 00 Almanya Ifo endeksi24/04 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri24/04 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi28/04 17: 00 ABD tüketici güven endeksi29/04 15: 00 Almanya TÜFE, öncü29/04 15: 30 ABD GSYH, öncü 29/04 15: 30 ABD çekirdek GSYH, öncü 29/04 17: 00 ABD bekleyen konut satışları29/04 21: 00 Fed politika faizi 30/04 09: 00 Almanya perakende satışlar 30/04 10: 55 Almanya işsizlik30/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü30/04 12: 00 Euro bölgesi GSYH, öncü30/04 12: 00 Euro bölgesi işsizlik 30/04 14: 45 ECB politika faizi 30/04 14: 45 ECB mevduat faizi 30/04 15: 30 ABD kişisel gelirler 30/04 15: 30 ABD kişisel harcamalar 30/04 15: 30 ABD çekirdek PCE 30/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
30/04 16: 45 ABD Chicago PMI
Kaynak: DHA