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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------13/04 Perakende Satış Endeksleri 10: 0013/04 Sanayi Üretim Endeksi 10: 0013/04 Ciro Endeksleri 10: 0013/04 Ödemeler Dengesi İstatistikleri 10: 0014/04 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 0014/04.

13.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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13/04    Perakende Satış Endeksleri    10: 0013/04    Sanayi Üretim Endeksi        10: 0013/04    Ciro Endeksleri            10: 0013/04    Ödemeler Dengesi İstatistikleri    10: 0014/04    Kümes Hayvancılığı Üretimi    10: 0014/04    Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 0014/04    Süt ve Süt Ürünleri Üretimi    10: 0014/04    Açık İş İdari Kayıtları     10: 0014/04    Kayıtlı İşsiz İstatistikleri    10: 0015/04    Konut Satış İstatistikleri    10: 0015/04    Çevresel Lisans İstatistikleri    10: 0015/04    Tehlikeli Atık İhracatı     10: 0016/04    Özel Sektörün Dış Kredi Borcu     10: 0016/04    İstatistiklerle Çocuk        10: 0016/04    Kısa Vadeli Dış Borçlar     10: 0016/04    Kurulan ve Kapanan Şirketler     10: 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA   TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------15/04   15: 30    ABD New York Fed imalat endeksi15/04   15: 30    ABD perakende satışlar15/04   15: 30    ABD çekirdek perakende satışlar15/04   16: 15    ABD sanayi üretimi15/04   16: 15    ABD kapasite kullanımı16/04   10: 00    Almanya TÜFE, nihai16/04   12: 00    Euro bölgesi sanayi üretimi16/04   15: 30    ABD yeni konut inşaatları16/04   15: 30    ABD inşaat ruhsatları16/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları16/04   15: 30    ABD Philadelphia Fed endeksi17/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, nihai21/04   12: 00    Almanya ZEW eğilim endeksi21/04   17: 00    ABD ikinci el konut satışları22/04   11: 30    Birleşik Krallık TÜFE23/04   10: 30    Almanya imalat PMI, öncü23/04   10: 30    Almanya hizmetler PMI, öncü23/04   11: 00    Euro bölgesi imalat PMI, öncü23/04   11: 00    Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü23/04   11: 30    Birleşik Krallık imalat PMI, öncü23/04   11: 30    Birleşik Krallık perakende satışlar23/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları23/04   16: 45    ABD Markit imalat PMI, öncü23/04   16: 45    ABD yeni konut satışları24/04   11: 00    Almanya Ifo endeksi24/04   15: 30    ABD dayanıklı mal siparişleri24/04   17: 00    ABD Mich. tüketici güven endeksi28/04   17: 00    ABD tüketici güven endeksi29/04   15: 00    Almanya TÜFE, öncü29/04   15: 30    ABD GSYH, öncü    29/04   15: 30    ABD çekirdek GSYH, öncü 29/04   17: 00    ABD bekleyen konut satışları29/04   21: 00    Fed politika faizi       30/04   09: 00    Almanya perakende satışlar  30/04   10: 55    Almanya işsizlik30/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, öncü30/04   12: 00    Euro bölgesi GSYH, öncü30/04   12: 00    Euro bölgesi işsizlik  30/04   14: 45    ECB politika faizi     30/04   14: 45    ECB mevduat faizi      30/04   15: 30    ABD kişisel gelirler   30/04   15: 30    ABD kişisel harcamalar 30/04   15: 30    ABD çekirdek PCE    30/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

30/04   16: 45    ABD Chicago PMI        


Kaynak: DHA

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