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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------08/04 Finansal Yatırım Araçları 10: 0008/04 Konaklama İstatistikleri 11: 0008/04 Tesis İstatistikleri 11: 0009/04 Dış Ticaret Beklenti Anketi 10: 0010/04 İşgücü İstatistikleri 10: 0010/04 İnşaat.

08.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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08/04    Finansal Yatırım Araçları     10: 0008/04    Konaklama İstatistikleri    11: 0008/04    Tesis İstatistikleri        11: 0009/04    Dış Ticaret Beklenti Anketi    10: 0010/04    İşgücü İstatistikleri        10: 0010/04    İnşaat Maliyet Endeksi        10: 0010/04    Dış Ticaret Endeksleri        10: 0013/04    Perakende Satış Endeksleri    10: 0013/04    Sanayi Üretim Endeksi        10: 0013/04    Ciro Endeksleri            10: 0013/04    Ödemeler Dengesi İstatistikleri    10: 0014/04    Kümes Hayvancılığı Üretimi    10: 0014/04    Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 0014/04    Süt ve Süt Ürünleri Üretimi    10: 0014/04    Açık İş İdari Kayıtları     10: 0014/04    Kayıtlı İşsiz İstatistikleri    10: 0015/04    Konut Satış İstatistikleri    10: 0015/04    Çevresel Lisans İstatistikleri    10: 0015/04    Tehlikeli Atık İhracatı     10: 0016/04    Özel Sektörün Dış Kredi Borcu     10: 0016/04    İstatistiklerle Çocuk        10: 0016/04    Kısa Vadeli Dış Borçlar     10: 0016/04    Kurulan ve Kapanan Şirketler     10: 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA   TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------09/04    İngiltere GSYH   11: 30  09/04    İngiltere sanayi üretimi   11: 30 09/04    ABD işsizlik maaş başvuruları   15: 30 09/04    ABD ÜFE   15: 30 09/04    ABD çekirdek ÜFE   15: 30 09/04    ABD Mich. tüketici güven endeksi   17: 00 10/04    ABD TÜFE   15: 30 

10/04    ABD çekirdek TÜFE   15: 30  


Kaynak: DHA

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