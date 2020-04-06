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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------06/04 Reel Efektif Döviz Kuru 14: 3007/04 Havalimanı İstatistikleri 17: 0008/04 Finansal Yatırım Araçları 10: 0008/04 Konaklama İstatistikleri 11: 0008/04 Tesis İstatistikleri 11: 0009/04 Dış.

06.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:03
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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06/04    Reel Efektif Döviz Kuru        14: 3007/04    Havalimanı İstatistikleri    17: 0008/04    Finansal Yatırım Araçları     10: 0008/04    Konaklama İstatistikleri    11: 0008/04    Tesis İstatistikleri        11: 0009/04    Dış Ticaret Beklenti Anketi    10: 0010/04    İşgücü İstatistikleri        10: 0010/04    İnşaat Maliyet Endeksi        10: 0010/04    Dış Ticaret Endeksleri        10: 0013/04    Perakende Satış Endeksleri    10: 0013/04    Sanayi Üretim Endeksi        10: 0013/04    Ciro Endeksleri            10: 0013/04    Ödemeler Dengesi İstatistikleri    10: 0014/04    Kümes Hayvancılığı Üretimi    10: 0014/04    Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 0014/04    Süt ve Süt Ürünleri Üretimi    10: 0014/04    Açık İş İdari Kayıtları     10: 0014/04    Kayıtlı İşsiz İstatistikleri    10: 0015/04    Konut Satış İstatistikleri    10: 0015/04    Çevresel Lisans İstatistikleri    10: 0015/04    Tehlikeli Atık İhracatı     10: 0016/04    Özel Sektörün Dış Kredi Borcu     10: 0016/04    İstatistiklerle Çocuk        10: 0016/04    Kısa Vadeli Dış Borçlar     10: 0016/04    Kurulan ve Kapanan Şirketler     10: 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA    6 NİSAN/ TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almanya Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00Almanya Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00Almanya Fabrika Siparişleri(Yıllık) 09: 00Almanya İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00İtalya İnşaat Sektörü PMI 10: 30Fransa İnşaat Sektörü PMI 10: 30Almanya İnşaat Sektörü PMI 10: 30İsviçre Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) 11: 00İsviçre Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) 11: 00İngiltere Yeni Araç Kayıtları 11: 00İngiltere Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) 11: 00Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 11: 30Euro Bölgesi Sentix Beklenti Endeksi 11: 30Euro Bölgesi Sentix Cari Endeksi 11: 30İngiltere İnşaat Sektörü PMI 11: 30Rusya Yeni Araç Satışları 13: 30Rusya Yeni Araç Satışları(Yıllık) 13: 30Brezilya 2020 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) 14: 25Brezilya 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini 14: 25Brezilya 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) 14: 25Brezilya 2021 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini 14: 25Brezilya 2021 Yılı Cari Denge Tahmini($) 14: 25Brezilya 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini 14: 25Brezilya 2021 Yılı GSYH Tahmini 14: 25Brezilya 2021 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) 14: 25Brezilya 2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini 14: 25Brezilya 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini 14: 25Brezilya 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) 14: 25Brezilya 2021 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini 14: 25İspanya Tüketici Güven Endeksi 14: 30Mısır Döviz Rezervleri($) 15: 00Fransa 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55Fransa 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55Fransa 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55Fransa BOI Gösterge Faiz Oranı 16: 00

Rusya Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 16: 00


Kaynak: DHA

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