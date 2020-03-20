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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------20/03 10: 00 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03 10: 00 İşgücü İstatistikleri20/03 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03.

20.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:03
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/03          10: 00     Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03          10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03          10: 00     İşgücü İstatistikleri20/03          10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03          17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/03          10: 00     Tüketici güven endeksi23/03          11: 00     Giriş çıkış yapanlar25/03          10: 00     Kapasite kullanım oranı25/03          10: 00     Reel kesim güven endeksi27/03          10: 00     Ekonomik güven endeksi31/03          10: 00     Dış ticaret endeksi31/03          12: 00     Brüt dış borç stoku31/03          12: 00     Net dış borç stoku-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA    TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03      17: 00      ABD ikinci el konut satışları         24/03      11: 30      Almanya imalat PMI, öncü            24/03      11: 30      Almanya hizmetler PMI, öncü       24/03      11: 30      Euro bölgesi imalat PMI, öncü     24/03      11: 30      Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü24/03      16: 45      ABD Markit imalat PMI, öncü       24/03      17: 00      ABD yeni konut satışları                25/03      10: 00      Almanya Ifo endeksi                      25/03      12: 30      İngiltere TÜFE25/03      15: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri26/03      12: 30      İngiltere perakende satışları 26/03      15: 00      BoE politika faizi                   26/03      15: 30      ABD GSYH, nihai                  26/03      15: 30      ABD çekirdek GSYH            26/03      15: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları27/03      15: 30      ABD kişisel gelirler                 27/03      15: 30      ABD kişisel harcamalar         27/03      15: 30      ABD çekirdek PCE                27/03      17: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03      15: 00      Almanya TÜFE, öncü                     30/03      17: 00      ABD bekleyen konut satışları        30/03      10: 55      Almanya işsizlik                           31/03      11: 30      İngiltere GSYH                             31/03      12: 00      Euro bölgesi TÜFE, öncü           31/03      16: 45      ABD Chicago PMI                       

31/03      17: 00      ABD tüketici güven endeksi       


Kaynak: DHA

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