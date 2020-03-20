TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ ----------------------------------------------------------------------------------------------------20/03 10: 00 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03 10: 00 İşgücü İstatistikleri20/03 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03.

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03 10: 00 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03 10: 00 İşgücü İstatistikleri20/03 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku 23/03 10: 00 Tüketici güven endeksi23/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret endeksi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03 17: 00 ABD ikinci el konut satışları 24/03 11: 30 20/03 10: 00 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03 10: 00 İşgücü İstatistikleri20/03 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/03 10: 00 Tüketici güven endeksi23/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret endeksi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03 17: 00 ABD ikinci el konut satışları 24/03 11: 30 Almanya imalat PMI, öncü 24/03 11: 30 Almanya hizmetler PMI, öncü 24/03 11: 30 Euro bölgesi imalat PMI, öncü 24/03 11: 30 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü24/03 16: 45 ABD Markit imalat PMI, öncü 24/03 17: 00 ABD yeni konut satışları 25/03 10: 00 Almanya Ifo endeksi 25/03 12: 30 İngiltere TÜFE25/03 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri26/03 12: 30 İngiltere perakende satışları 26/03 15: 00 BoE politika faizi 26/03 15: 30 ABD GSYH, nihai 26/03 15: 30 ABD çekirdek GSYH 26/03 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları27/03 15: 30 ABD kişisel gelirler 27/03 15: 30 ABD kişisel harcamalar 27/03 15: 30 ABD çekirdek PCE 27/03 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/03 17: 00 ABD bekleyen konut satışları 30/03 10: 55 Almanya işsizlik 31/03 11: 30 İngiltere GSYH 31/03 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü 31/03 16: 45 ABD Chicago PMI 31/03 17: 00 ABD tüketici güven endeksi

Kaynak: DHA