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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------10/03 10: 00 İşsizlik10/03 10: 00 Trafik İstatistikleri11/03 10: 00 Cari denge11/03 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi11/03 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi11/03 10: 00 İnşaat...

09.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:38
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03          10: 00     İşsizlik10/03          10: 00     Trafik İstatistikleri11/03          10: 00     Cari denge11/03          10: 00     Kümes Hayvancılığı Üretimi11/03          10: 00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi11/03          10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi11/03          10: 00     Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri13/03          10: 00     Sanayi üretimi13/03          10: 00     Ciro Endeksleri13/03          10: 00     Perakende Satış Endeksleri13/03          14: 30     TCMB beklenti anketi16/03          10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi16/03          10: 00     Konut Satış İstatistikleri16/03          11: 00     Bütçe dengesi17/03          10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri18/03          10: 00     İstatistiklerle Yaşlılar18/03          10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu19/03          10: 00     Bitkisel Ürün Denge Tabloları19/03          10: 00     Dış Ticaret Endeksleri19/03          14: 00     TCMB politika faizi20/03          10: 00     Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03          10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03          10: 00     İşgücü İstatistikleri20/03          10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03          17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/03          10: 00     Tüketici güven endeksi23/03          11: 00     Giriş çıkış yapanlar25/03          10: 00     Kapasite kullanım oranı25/03          10: 00     Reel kesim güven endeksi27/03          10: 00     Ekonomik güven endeksi31/03          10: 00     Dış ticaret endeksi31/03          12: 00     Brüt dış borç stoku31/03          12: 00     Net dış borç stoku-------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ          DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------09/03      10: 00      Almanya sanayi üretimi10/03      13: 00      Euro bölgesi GSYH11/03      12: 30      İngiltere GSYH11/03      12: 30      İngiltere sanayi üretimi11/03      15: 30      ABD TÜFE, çekirdek TÜFE12/03      13: 00      Euro bölgesi sanayi üretimi12/03      15: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları12/03      15: 30      ABD ÜFE, çekirdek ÜFE12/03      15: 45      ECB politika faizi, mevduat faizi13/03      10: 00      Almanya TÜFE13/03      17: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi16/03      15: 30      ABD New York fed imalat endeksi17/03      13: 00      Almanya ZEW eğilim endeksi17/03      15: 30      ABD perakende satışlar17/03      15: 30      ABD çekirdek perakende satışlar17/03      16: 15      ABD sanayi üretimi                       17/03      16: 15      ABD kapasite kullanımı                 18/03      13: 00      Euro bölgesi TÜFE, nihai             18/03      15: 30      ABD yeni konut inşaatları              18/03      15: 30      ABD inşaat ruhsatları                     18/03      21: 00      Fed politika faizi                           19/03      02: 30     BOJ politika faizi                     19/03      15: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları    19/03      15: 30      ABD Philadelphia Fed endeksi  20/03      17: 00      ABD ikinci el konut satışları         24/03      11: 30      Almanya imalat PMI, öncü            24/03      11: 30      Almanya hizmetler PMI, öncü       24/03      11: 30      Euro bölgesi imalat PMI, öncü     24/03      11: 30      Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü24/03      16: 45      ABD Markit imalat PMI, öncü       24/03      17: 00      ABD yeni konut satışları                25/03      10: 00      Almanya Ifo endeksi                      25/03      12: 30      İngiltere TÜFE25/03      15: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri26/03      12: 30      İngiltere perakende satışları 26/03      15: 00      BoE politika faizi                   26/03      15: 30      ABD GSYH, nihai                  26/03      15: 30      ABD çekirdek GSYH            26/03      15: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları27/03      15: 30      ABD kişisel gelirler                 27/03      15: 30      ABD kişisel harcamalar         27/03      15: 30      ABD çekirdek PCE                27/03      17: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03      15: 00      Almanya TÜFE, öncü                     30/03      17: 00      ABD bekleyen konut satışları        30/03      10: 55      Almanya işsizlik                           31/03      11: 30      İngiltere GSYH                             31/03      12: 00      Euro bölgesi TÜFE, öncü           31/03      16: 45      ABD Chicago PMI                       

31/03      17: 00      ABD tüketici güven endeksi       


Kaynak: DHA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:10:28. #1.14#