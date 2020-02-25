Haberler » Ekonomi » TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi27/02 10: 00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi28/02 10: 00 GSYH28/02 10: 00 Motorlu...

25.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:10
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02          10: 00     Ekonomik güven endeksi27/02          10: 00     Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı28/02          10: 00     Dış ticaret dengesi28/02          10: 00     GSYH28/02          10: 00     Motorlu kara taşıtları--------------------------------------------------------------------------------------------------------  TSİ          DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------25 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00      Almanya GSYH18: 00      ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------26 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00      ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------27 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri16: 30      ABD GSYH16: 30      ABD çekirdek GSYH16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları18: 00      ABD bekleyen konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 55      Almanya işsizlik16: 00      Almanya TÜFE16: 30      ABD kişisel gelirler16: 30      ABD kişisel harcamalar16: 30      ABD çekirdek PCE17: 45      ABC Chicago PMI18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler