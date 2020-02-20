TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/02 10: 00 İşgücü girdi endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/02 10: 00 Uluslararası...
20.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:02
TÜRKİYE--------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/02 10: 00 İşgücü girdi endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/02 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu21/02 10: 00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri21/02 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler24/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/02 10: 00 Yapı izin istatistikleri24/02 10: 00 Sektörel güven endeksleri24/02 10: 00 Katı yakıtlar24/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi27/02 10: 00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi28/02 10: 00 GSYH28/02 10: 00 Motorlu kara taşıtları-------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30 İngiltere perakende satışlar16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları16: 30 Philadelphia Fed endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------21 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 30 Almanya imalat PMI11: 30 Almanya hizmetler PMI12: 00 Euro bölgesi imalat PMI12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI13: 00 Euto bölgesi TÜFE17: 45 Almanya Markit imalat PMI18: 00 ABD ikinci el konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------24 ŞUBAT PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 00 Almanya Ifo endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------25 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00 Almanya GSYH18: 00 ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------26 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00 ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------27 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri16: 30 ABD GSYH16: 30 ABD çekirdek GSYH16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları18: 00 ABD bekleyen konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 55 Almanya işsizlik16: 00 Almanya TÜFE16: 30 ABD kişisel gelirler16: 30 ABD kişisel harcamalar16: 30 ABD çekirdek PCE17: 45 ABC Chicago PMI18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA