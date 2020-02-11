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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------11/02 10: 00 Kırmızı et üretim istatistikleri11/02 10: 00 İnşaat maliyet endeksi12/02 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi12/02 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi12/02 10: 00 Dış...

11.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:02
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02          10: 00     Kırmızı et üretim istatistikleri11/02          10: 00     İnşaat maliyet endeksi12/02          10: 00     Süt ve süt ürünleri üretimi12/02          10: 00     Kümes hayvancılığı üretimi12/02          10: 00     Dış ticaret endeksleri13/02          10: 00     Sanayi üretimi13/02          10: 00     Perakende satış endeksleri13/02          10: 00     Ciro endeksleri14/02          10: 00     Cari denge14/02          10: 00     Konut satış istatistikleri14/02          10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatları endeksi14/02          10: 00     Açık iş idari kayıtları14/02          10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri14/02          14: 30     TCMB beklenti anketi (TÜFE)17/02          10: 00     Yaşam memnuniyeti araştırması17/02          11: 00     Bütçe dengesi17/02          14: 30     Konut fiyat endeksi19/02          10: 00     Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu19/02          14: 00     TCMB politika faizi20/02          10: 00     Tüketici güven endeksi20/02          10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/02          10: 00     İşgücü girdi endeksi20/02          17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/02          10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu21/02          10: 00     Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri21/02          10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler24/02          10: 00     Kapasite kullanım oranı24/02          10: 00     Reel kesim güven endeksi24/02          10: 00     Yapı izin istatistikleri24/02          10: 00     Sektörel güven endeksleri24/02          10: 00     Katı yakıtlar24/02          11: 00     Giriş çıkış yapanlar27/02          10: 00     Ekonomik güven endeksi27/02          10: 00     Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı28/02          10: 00     Dış ticaret dengesi28/02          10: 00     GSYH28/02          10: 00     Motorlu kara taşıtları--------------------------------------------------------------------------------------------------------  TSİ          DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30      İngiltere GSYH12: 30      İngiltere sanayi üretimi--------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi sanayi üretimi--------------------------------------------------------------------------------------------------------13 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00      TÜFE16: 30      ABD TÜFE16: 30      ABD çekirdek TÜFE16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00      Almanya GSYH13: 00      Euro bölgesi GSYH16: 30      ABD perakende satışlar16: 30      ABD çekirdek perakende satışlar17: 15      ABD sanayi üretimi17: 15      ABD kapasite kullanımı18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------18 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Almanya ZEW eğilim endeksi16: 30      New York Fed imalat endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------19 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30      İngiltere TÜFE16: 30      ABD yeni konut inşaatları16: 30      ABD inşaat ruhsatları16: 30      ABD ÜFE16: 30      ABD çekirdek ÜFE--------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30      İngiltere perakende satışlar16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları16: 30      Philadelphia Fed endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------21 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 30      Almanya imalat PMI11: 30      Almanya hizmetler PMI12: 00      Euro bölgesi imalat PMI12: 00      Euro bölgesi hizmetler PMI13: 00      Euto bölgesi TÜFE17: 45      Almanya Markit imalat PMI18: 00      ABD ikinci el konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------24 ŞUBAT PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 00      Almanya Ifo endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------25 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00      Almanya GSYH18: 00      ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------26 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00      ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------27 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri16: 30      ABD GSYH16: 30      ABD çekirdek GSYH16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları18: 00      ABD bekleyen konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 55      Almanya işsizlik16: 00      Almanya TÜFE16: 30      ABD kişisel gelirler16: 30      ABD kişisel harcamalar16: 30      ABD çekirdek PCE17: 45      ABC Chicago PMI18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

 


Kaynak: DHA
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