TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------10/02 10: 00 İşsizlik10/02 10: 00 Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri11/02 10: 00 Kırmızı et üretim istatistikleri11/02 10: 00 İnşaat maliyet endeksi12/02 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi12/02.
10.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:03
TÜRKİYE--------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02 10: 00 İşsizlik10/02 10: 00 Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri11/02 10: 00 Kırmızı et üretim istatistikleri11/02 10: 00 İnşaat maliyet endeksi12/02 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi12/02 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi12/02 10: 00 Dış ticaret endeksleri13/02 10: 00 Sanayi üretimi13/02 10: 00 Perakende satış endeksleri13/02 10: 00 Ciro endeksleri14/02 10: 00 Cari denge14/02 10: 00 Konut satış istatistikleri14/02 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları endeksi14/02 10: 00 Açık iş idari kayıtları14/02 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi (TÜFE)17/02 10: 00 Yaşam memnuniyeti araştırması17/02 11: 00 Bütçe dengesi17/02 14: 30 Konut fiyat endeksi19/02 10: 00 Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu19/02 14: 00 TCMB politika faizi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/02 10: 00 İşgücü girdi endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/02 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu21/02 10: 00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri21/02 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler24/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/02 10: 00 Yapı izin istatistikleri24/02 10: 00 Sektörel güven endeksleri24/02 10: 00 Katı yakıtlar24/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi27/02 10: 00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi28/02 10: 00 GSYH28/02 10: 00 Motorlu kara taşıtları-------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30 İngiltere GSYH12: 30 İngiltere sanayi üretimi--------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi--------------------------------------------------------------------------------------------------------13 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00 Almanya TÜFE16: 30 ABD TÜFE16: 30 ABD çekirdek TÜFE16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00 Almanya GSYH13: 00 Euro bölgesi GSYH16: 30 ABD perakende satışlar16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar17: 15 ABD sanayi üretimi17: 15 ABD kapasite kullanımı18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------18 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi16: 30 New York Fed imalat endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------19 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30 İngiltere TÜFE16: 30 ABD yeni konut inşaatları16: 30 ABD inşaat ruhsatları16: 30 ABD ÜFE16: 30 ABD çekirdek ÜFE--------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30 İngiltere perakende satışlar16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları16: 30 Philadelphia Fed endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------21 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 30 Almanya imalat PMI11: 30 Almanya hizmetler PMI12: 00 Euro bölgesi imalat PMI12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI13: 00 Euto bölgesi TÜFE17: 45 Almanya Markit imalat PMI18: 00 ABD ikinci el konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------24 ŞUBAT PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 00 Almanya Ifo endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------25 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00 Almanya GSYH18: 00 ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------26 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00 ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------27 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri16: 30 ABD GSYH16: 30 ABD çekirdek GSYH16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları18: 00 ABD bekleyen konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 55 Almanya işsizlik16: 00 Almanya TÜFE16: 30 ABD kişisel gelirler16: 30 ABD kişisel harcamalar16: 30 ABD çekirdek PCE17: 45 ABC Chicago PMI18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA