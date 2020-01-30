Haberler » Ekonomi » TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------30/01 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları31/01 10: 00 Dış ticaret dengesi31/01 10: 00 Turizm gelirleri31/01 11: 00 Giriş...

30.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:03
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/01  10: 00     Motorlu Kara Taşıtları31/01  10: 00     Dış ticaret dengesi31/01  10: 00     Turizm gelirleri31/01  11: 00     Giriş çıkış yapanlar--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         30 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi işsizlik15: 00      BoE politika faizi16: 30      ABD GSYH16: 30      ABD çekirdek GSYH16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         31 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi TÜFE13: 00      Euro bölgesi GSYH16: 30      ABD kişisel gelirler16: 30      ABD kişisel harcamalar16: 30      ABD çekirdek PCE17: 45      ABD Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler