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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------24/01 10: 00 Katı Yakıtlar24/01 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler27/01 10: 00 Kapasite kullanım oranı27/01 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/01 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri29/01 10: 00.

24.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:00
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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24/01  10: 00     Katı Yakıtlar24/01  10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler27/01  10: 00     Kapasite kullanım oranı27/01  10: 00     Reel kesim güven endeksi27/01  10: 00     Sektörel Güven Endeksleri29/01  10: 00     Ekonomik güven endeksi30/01  10: 00     Motorlu Kara Taşıtları31/01  10: 00     Dış ticaret dengesi31/01  10: 00     Turizm gelirleri31/01  11: 00     Giriş çıkış yapanlar--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         24 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 30      Almanya imalat PMI11: 30      Almanya hizmetler PMI12: 00      Euro bölgesi imalat PMI12: 00      Euro bölgesi hizmetler PMI17: 45      ABD Markit imalat PMI--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         27 OCAK PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 00      Almanya Ifo endeksi18: 00      ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         28 OCAK SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri18: 00      ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00      ABD bekleyen konut satışları22: 00      Fed politika faizi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         30 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi işsizlik15: 00      BoE politika faizi16: 30      ABD GSYH16: 30      ABD çekirdek GSYH16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         31 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi TÜFE13: 00      Euro bölgesi GSYH16: 30      ABD kişisel gelirler16: 30      ABD kişisel harcamalar16: 30      ABD çekirdek PCE17: 45      ABD Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA
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