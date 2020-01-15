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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------15/01 11: 00 Bütçe dengesi15/01 10: 00 Konut Satış İstatistikleri16/01 14: 00 TCMB politika faizi16/01 10: 00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu17/01 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç.

15.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:02
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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15/01  11: 00     Bütçe dengesi15/01  10: 00     Konut Satış İstatistikleri16/01  14: 00     TCMB politika faizi16/01  10: 00     Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu17/01  10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri20/01  17: 30     Merkezi yönetim borç stoku20/01  10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu20/01  10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi22/01  10: 00     Hahehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri23/01  10: 00     Tüketici güven endeksi24/01  10: 00     Katı Yakıtlar24/01  10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler27/01  10: 00     Kapasite kullanım oranı27/01  10: 00     Reel kesim güven endeksi27/01  10: 00     Sektörel Güven Endeksleri29/01  10: 00     Ekonomik güven endeksi30/01  10: 00     Motorlu Kara Taşıtları31/01  10: 00     Dış ticaret dengesi31/01  10: 00     Turizm gelirleri31/01  11: 00     Giriş çıkış yapanlar--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         15 OCAK ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30      İngiltere TÜFE13: 00      Euro bölgesi sanayi üretimi16: 30      ABD New York Fed imalat endeksi16: 30      ABD ÜFE16: 30      ABD çekirdek ÜFE--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         16 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00      Almanya TÜFE16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları16: 30      ABD Philadelphia Fed endeksi16: 30      ABD perakende satışlar16: 30      ABD çekirdek perakende satışlar--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         17 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi TÜFE16: 30      ABD yeni konut inşaatları16: 30      ABD inşaat ruhsatları17: 15      ABD sanayi üretimi17: 15      ABD kapasite kullanımı18: 00      ABD Mich tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         22 OCAK ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00      ABD ikinci el konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         23 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------15: 45      ECB politika faizi15: 45      ECB mevduat faizi16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         24 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 30      Almanya imalat PMI11: 30      Almanya hizmetler PMI12: 00      Euro bölgesi imalat PMI12: 00      Euro bölgesi hizmetler PMI17: 45      ABD Markit imalat PMI--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         27 OCAK PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 00      Almanya Ifo endeksi18: 00      ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         28 OCAK SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri18: 00      ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00      ABD bekleyen konut satışları22: 00      Fed politika faizi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         30 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi işsizlik15: 00      BoE politika faizi16: 30      ABD GSYH16: 30      ABD çekirdek GSYH16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ         31 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00      Euro bölgesi TÜFE13: 00      Euro bölgesi GSYH16: 30      ABD kişisel gelirler16: 30      ABD kişisel harcamalar16: 30      ABD çekirdek PCE17: 45      ABD Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA
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