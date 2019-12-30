TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
------------------------------------------------------------------------------------------------30/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/12 11: 00 Giriş çıkış yapanlar31/12 10: 00 Dış...
30.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:00
TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------30/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/12 11: 00 Giriş çıkış yapanlar31/12 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------30 ARALIK PAZARTESİ---------------------------------------------------------------------------------------------------Almanya 10: 00 Almanya perakende satışlarABD 18: 00 Bekleyen konut satışları---------------------------------------------------------------------------------------------------31 ARALIK SALI---------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17: 45 Chicago PMIABD 18: 00 Tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA