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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------30/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/12 11: 00 Giriş çıkış yapanlar31/12 10: 00 Dış...

30.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:00
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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30/12          10: 00     Ekonomik güven endeksi30/12          11: 00     Giriş çıkış yapanlar31/12          10: 00     Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA          TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------30 ARALIK PAZARTESİ---------------------------------------------------------------------------------------------------Almanya      10: 00      Almanya perakende satışlarABD            18: 00      Bekleyen konut satışları---------------------------------------------------------------------------------------------------31 ARALIK SALI---------------------------------------------------------------------------------------------------ABD            17: 45      Chicago PMIABD            18: 00     Tüketici güven endeksi

 


Kaynak: DHA
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