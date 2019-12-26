TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
------------------------------------------------------------------------------------------------26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/12 10: 00 Katı yakıtlar27/12 10: 00 Uluslararası Rezervler ve...
26.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:00
TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/12 10: 00 Katı yakıtlar27/12 10: 00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------26 ARALIK PERŞEMBE---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden Başvurular---------------------------------------------------------------------------------------------------27 ARALIK CUMA---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 İşsizlik OranıJaponya 02: 50 Perakende Satışlar (Aylık)Japonya 02: 50 Perakende Satislar (Yillik)Japonya 02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık)Japonya 02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık)Çin 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen TalepAlmanya Perakende Satışlar (Aylık)
Almanya Perakende Satışlar (Yıllık)
Kaynak: DHA