Haberler » Ekonomi » TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/12 10: 00 Katı yakıtlar27/12 10: 00 Uluslararası Rezervler ve...

26.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:00
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

26/12         10: 00     Kapasite kullanım oranı26/12         10: 00     Reel kesim güven endeksi27/12         10: 00     Katı yakıtlar27/12         10: 00     Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA           TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------26 ARALIK PERŞEMBE---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya         02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıABD               15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD               16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD               16: 30 Devam Eden Başvurular---------------------------------------------------------------------------------------------------27 ARALIK CUMA---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya         02: 30 İşsizlik OranıJaponya         02: 50 Perakende Satışlar (Aylık)Japonya         02: 50 Perakende Satislar (Yillik)Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık)Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık)Çin                 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)ABD              18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiABD              19: 00 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD              19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD              19: 00 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD              19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD              19: 00 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD              19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD              19: 00 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD              19: 00 DOE Distillate Ongorulen TalepAlmanya                 Perakende Satışlar (Aylık)

Almanya                 Perakende Satışlar (Yıllık)


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler