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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------23/12 10: 00 İnşaat maliyet endeksi25/12 10: 00 Sektörel güven endeksleri25/12 14: 30 Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12.

23.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:03
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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23/12         10: 00     İnşaat maliyet endeksi25/12         10: 00     Sektörel güven endeksleri25/12         14: 30     Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi26/12         10: 00     Kapasite kullanım oranı26/12         10: 00     Reel kesim güven endeksi27/12         10: 00     Katı yakıtlar27/12         10: 00     Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------23 ARALIK PAZARTESİ---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya         08: 00 Öncü Göstergeler ABD               16: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri ABD               16: 30 Chicago FED Aktivite Endeksi ABD               18: 00 Yeni Konut Satışları ABD               18: 00 Yeni Konut Satışları ---------------------------------------------------------------------------------------------------24 ARALIK SALI---------------------------------------------------------------------------------------------------ABD        18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi---------------------------------------------------------------------------------------------------25 ARALIK ÇARŞAMBA---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------26 ARALIK PERŞEMBE---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya         02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları Japonya         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ABD               15: 00 MBA Mortgage Başvuruları ABD               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD               16: 30 Devam Eden Başvurular ---------------------------------------------------------------------------------------------------27 ARALIK CUMA---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya         02: 30 İşsizlik Oranı Japonya         02: 50 Perakende Satışlar (Aylık) Japonya         02: 50 Perakende Satislar (Yillik) Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık) Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık) Çin                 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık) ABD              18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD              19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları ABD              19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları ABD              19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları ABD              19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları ABD              19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı ABD              19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep ABD              19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep ABD              19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep Almanya                 Perakende Satışlar (Aylık) 

Almanya                 Perakende Satışlar (Yıllık)


Kaynak: DHA
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