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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12 1000 Kapasite kullanım oranı26/12 1000 Reel kesim güven endeksi30/12 1000 Ekonomik güven endeksi30/12 1100 Giriş çıkış.

20.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/12         1000     Tüketici güven endeksi

20/12         1730     Merkezi yönetim borç stoku26/12         1000     Kapasite kullanım oranı26/12         1000     Reel kesim güven endeksi30/12         1000     Ekonomik güven endeksi30/12         1100     Giriş çıkış yapanlar31/12         1000     Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                         TSİ------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ARALIK CUMA------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya                        02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)Japonya                        02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Çeyrek)Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Yıllık)Birleşik Krallık               12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 İhracat (Aylık)Birleşik Krallık               12: 30 İthalat (Aylık)Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)ABD                               16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)ABD                               16: 30 Kişisel TüketimABD                               16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)Euro Bölgesi                 18: 00 Tüketici GüveniABD                               18: 00 Kişisel GelirABD                               18: 00 Kişisel Harcamalar

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi


Kaynak: DHA
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