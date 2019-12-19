TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------------20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12...
19.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:03
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TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------------20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12 1000 Kapasite kullanım oranı26/12 1000 Reel kesim güven endeksi30/12 1000 Ekonomik güven endeksi30/12 1100 Giriş çıkış yapanlar31/12 1000 Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ------------------------------------------------------------------------------------------------------19 ARALIK PERŞEMBE------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıBirleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)Birleşik Krallık 15: 00 BOE Faiz KararıBirleşik Krallık 15: 00 BOE Varlık Satın Alma HedefiABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 18: 00 Öncü EndeksABD 18: 00 Mevcut Konut SatışlarıABD 18: 00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiJaponya BOJ Faiz Kararı------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ARALIK CUMA------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)Japonya 02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Çeyrek)Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 İhracat (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 İthalat (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)ABD 16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)ABD 16: 30 Kişisel TüketimABD 16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)Euro Bölgesi 18: 00 Tüketici GüveniABD 18: 00 Kişisel GelirABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi
Kaynak: DHA