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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------------20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12...

19.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:03
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE

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20/12         1000     Tüketici güven endeksi20/12         1730     Merkezi yönetim borç stoku26/12         1000     Kapasite kullanım oranı26/12         1000     Reel kesim güven endeksi30/12         1000     Ekonomik güven endeksi30/12         1100     Giriş çıkış yapanlar31/12         1000     Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                         TSİ------------------------------------------------------------------------------------------------------19 ARALIK PERŞEMBE------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya                        02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya                        02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya                        02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya                        02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıBirleşik Krallık               12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)Birleşik Krallık               12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)Birleşik Krallık               15: 00 BOE Faiz KararıBirleşik Krallık               15: 00 BOE Varlık Satın Alma HedefiABD                               16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD                               16: 30 Devam Eden BaşvurularABD                               18: 00 Öncü EndeksABD                               18: 00 Mevcut Konut SatışlarıABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)ABD                               18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiJaponya                         BOJ Faiz Kararı------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ARALIK CUMA------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya                        02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)Japonya                        02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Çeyrek)Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Yıllık)Birleşik Krallık               12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 İhracat (Aylık)Birleşik Krallık               12: 30 İthalat (Aylık)Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)ABD                               16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)ABD                               16: 30 Kişisel TüketimABD                               16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)Euro Bölgesi                 18: 00 Tüketici GüveniABD                               18: 00 Kişisel GelirABD                               18: 00 Kişisel Harcamalar

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi


Kaynak: DHA
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